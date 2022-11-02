Одарённых школьников Зауралья соберут на профильную смену в Чумляке

В ноябре в образовательном центре «Созвездие»открываются профильные олимпиадные смены. Предполагается, что в них примут участие 800 школьников Курганской области с 4 по 10 классы.

Областная профильная смена «Практикум» для учеников 5-10 классов, состоящая из 11 образовательных заданий, охватывающих самые разные темы от робототехники и Web-технологий до оформления фотостудии и бизнес-планирования.

Затем пройдет олимпиадная смена «Шаг в будущее» для учеников 8-10 классов, которая даст возможность обучающимся пройти интенсивную программу по выбранному профилю и получить более глубокие знания по физике, астрономии, информатике, генетике, ботанике и химии.

Профильная смена по робототехнике «Хоровод культур» для учеников 4-10 классов, в том числе для школьников, занимающихся робототехникой в детских технопарках «Кванториум».

В департаменте образования и науки сообщили, что участникам надо пройти конкурсный отбор, чтобы стать участником смен образовательного центра. Перед подачей заявки необходимо пройти регистрацию на сайте, прикрепить к заявке на участие портфолио, содержащее достижения в тематических олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровней и решить конкурсную задачу.

В департаменте образования сообщили, что центр «Созвездие» создан по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Официальное открытие состоялось в октябре 2022 года.

Фото Николая Пушилина.

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