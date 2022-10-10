Один дома: мама двойняшек рассказала, как сервис «Видеонаблюдение» «Ростелекома» помогает присматривать за детьми

Чем занят ребенок, пока родители на работе? Что он поел на обед, делает ли уроки? Эти и многие другие вопросы посещают родителей во время рабочего дня. Можно бесконечно звонить на мобильный телефон и требовать отчет от своего чада, а можно зайти в личный кабинет приложения «Умный дом» от «Ростелекома» и увидеть всё своими глазами.

«У меня двое детей — Лиза и Лёна, им 9 лет. Они учатся в одной школе и в одном классе, с одной стороны, это очень удобно — вместе ушли, вместе пришли, но с другой стороны, я беспокоюсь за их безопасность дома, ведь вместе они могут и похулиганить. С «Видеонаблюдением» от «Ростелекома» я в любой момент могу посмотреть, чем они заняты — смотрят телевизор или делают уроки. Но больше всего мне нравится готовить с ними онлайн. Они уже привыкли и могут сами сделать омлет или смузи. Я им подсказываю через голосовую функцию камеры, на какую кнопку нажать или когда уже пора выключать плиту, потому что блюдо готово», — отмечает Екатерина Шептунова, мама двойняшек.

С помощью «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» можно всегда быть в курсе того, что происходит дома. Приложение «Умный дом» позволяет получать уведомления о любых изменениях: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры.

Изображение транслируется в режиме реального времени, записи хранятся в облаке в течение от 7 до 30 дней, их можно просматривать в любой удобный момент. Пользователь может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю. С помощью приложения можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео. Допуск к личному кабинету есть только у хозяина камер.

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