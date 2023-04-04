Один из руководителей курганского здравоохранения рассказал об отношении к вакцине от коронавируса

Российские вакцины от новой коронавирусной инфекции полностью доказали свою эффективность. Поэтому раз в полгода гражданам рекомендуется проходить ревакцинацию. Об этом сегодня, 4 апреля, в ходе прямого эфира, проведенного Центром управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», заявил первый заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко.

- Могу сказать о личном опыте: я ревакцинировался и, слава Богу, ни в одну из волн пандемии не заболел, - признался он.

По его словам, в начале февраля в Курганской области наблюдался некоторый рост числа заболевших коронавирусом. Но первый замдиректора регионального Департамента здравоохранения отнес это к сезонным явлениям – после зимы защитные функции организма всегда ослабевают, и заболеваемость простудными болезнями возрастает.

- Сейчас заболеваемость коронавирусом в Зауралье идет вниз. Возможно, еще несколько лет осенью и весной будут наблюдаться вспышки, как и с гриппом, но мы справимся, - уверенно заявил Назар Шевченко.

Николай Волков.

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