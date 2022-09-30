Одиноких курганцев работники соцслужбы обслуживает на дому

Некоторым одиноким пожилым людям сложно самим ухаживать за собой. Какую помощь они могут получить и куда для этого следует обратиться, в ходе прямого эфира, организованного Правительством Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова.

- Работники социальной службы осуществляют в том числе надомное обслуживание населения. Это может быть мытье посуды и окон, уборка квартиры, покупка и доставка продуктов питания, лекарств и иных товаров, приготовление пищи. В сельской местности к нам часто обращаются за помощью по огороду. Наши работники высаживают, пропалывают и выкапывают овощи, например, картошку, опускают собранный урожай в погреб и даже ухаживают за домашней птицей, - привела примеры Елена Ситникова.

Она указала, что часть услуг по надомному обслуживанию социальные работники оказывают бесплатно. Но самое главное для них — это, конечно, душевная забота о своих подопечных.

- С кем одинокому человеку поделиться своими мыслями? Только с социальным работником. Кто развеет печали и тревоги пожилого человека? Тоже он. Даже если социальный работник сам не сможет помочь в решении ваших проблем, он найдет способ и компетентного специалиста, который это сделает. Мы всегда на страже вашего здоровья, - заявила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Чтобы получить надомное обслуживание, можно обратиться в любую организацию социальной защиты населения или просто позвонить по телефону (352-2) 44-17-70. По этому же номеру можно получить любые консультации по социальному обслуживанию населения.

Николай Волков.

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