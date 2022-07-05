Одна из важнейших отраслей АПК Зауралья нуждается в поддержке

Рыбоводство Курганской области должно иметь государственную поддержку и эффективно развиваться.

Об этом и многом другом шёл конструктивный диалог в департаменте АПК руководителей отраслевых ведомств, включая представителей региональной общественной организации «Федерация рыболовного спорта» Зауралья, областного Управления ветеринарии, Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. Среди озвученных проблем – существенное маловодье последних лет, которое привело к осложнению ситуации с зарыблением водоёмов, а в ряде случаев к заморным явлениям. Резко взлетела цена на посадочный материал, и возникли сложности с его приобретением. И хоть в текущем году в 80 водоёмах на площади 36 тысяч гектаров, представленных для осуществления аквакультуры, уже вселено 72 миллиона штук личинок сиговых видов и их гибридов, 305 тысяч штук годовиков сазана, а так же 21 тысяча штук личинок судака и щуки, положение остается непростым. Именно поэтому речь зашла о необходимости разработки государственной подпрограммы по поддержке рыбоводческой отрасли. При этом директор департамента АПК Павел Кощеев призвал всех ответственных лиц избавиться от укоренившихся стереотипов и идти навстречу бизнесу, который работает в названной сфере. В ближайшее время, заметил он, предложения по названному направлению будут представлены губернатору региона. Под занавес встречи ряд участников мероприятия в канун предстоящего 10 июля Дня рыбака получили заслуженные награды.

Владимир Седанов.

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