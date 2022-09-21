Офицеры рассказали зауральским детям об успехах спецоперации

Герои специальной военной операции в комплексе отдыха и развития «Чумляк» Щучанского округа встретились со школьниками Курганской области, которые участвуют в смене «Мир беZопасности», инициированной губернатором Вадимом Шумковым. Офицеры рассказали о себе и своей службе, о ходе военных действий, пояснили свою личную позицию об участии в операции и успехах нашей армии.

Программа смены предусматривает знакомство ребят с действиями во время чрезвычайных ситуаций, правилами оказания первой помощи и пожарной безопасности, туристической подготовкой, основами самообороны и даже интернет-безопасностью, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Благодаря современному оборудованию, которым оснащен «Чумляк», ребята могут сразу освоить полученные знания на практике.

Интерес и неравнодушное отношение учащихся к работе российских военных стали основой для акции «Письмо солдату», которая прошла весной.Ученики и сегодня могут написать письма солдатам, участвующим в Специальной военной операции.

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