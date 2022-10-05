Огромное панно с цветочными мотивами появится в центре Кургана

Дом постройки середины прошлого века (улица Куйбышева, 40) после недавнего капитального ремонта стал еще и площадкой для стрит-арта. На торце этого двухэтажного здания художники рисуют панно во всю стену.

- Это будет абстрактный пейзаж с флористическими мотивами, - рассказал Александр Казанцев, руководитель арт-объединения «Абстракт».

Рисунок пока еще только начат, работают два молодых художника из Тюмени. По словам Александра, в Кургане нет своих уличных художников достойного уровня, поэтому стены города расписывают тюменцы. По словам ребят, их ждет еще один объект — забор у стадиона «Локомотив».

Ярких «кислотных» цветов в картине не будет, дизайн предполагает мягкие пастельные тона.