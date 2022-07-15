Охотпользователи Курганской области собрали в лесах более 1000 мешков мусор

В мае-июне 2022 года работники охотничьих хозяйств Курганской области смогли обследовать 3000 км лесных дорог и более 600 тысяч гектаров площади охотничьих угодий. В мероприятиях участвовали 90 охотпользователей в 148 охотничьих угодьях.

В итоге, все выявленные места незаконного размещения отходов очищены от мусора. Участники собрали более 1000 мешков мусора, вывезли и утилизировали более 5,5 тысяч тонн бытовых отходов. От валежника очистили более 1 тысячи километров лесных дорог. Для профилактики лесных пожаров проведена опашка территории охотничьих угодий протяженностью 245,1 км. Контроль за состоянием территорий охотничьих угодий будет продолжен, предположили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Несмотря на свой почтенный возраст (81 год) Леонид Серафимович Цирюльников занимает активную жизненную позицию и по сей день. Он внес огромный вклад в развитие охотничьего хозяйства на территории Шадринского района. Под его руководством в этом году проведена эффективная работа по очистке территории Канашинского охотничьего угодья от свалок твердых бытовых отходов и валежника.