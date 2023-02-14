Около 60% курганцев имеют опыт служебного романа

Исследовательский центр Зарплаты.ру попросил курганцев (мужчин и женщин) рассказать, как на их продуктивности отразились романтические отношения с коллегами. Оказалось, большинство из них в условиях служебного романа работают с повышенной отдачей.

За всю свою трудовую деятельность 60% респондентов, признавшихся в служебном романе, вступали в романтические отношения на работе лишь один раз. У 28% было два романа, у 8% — три, а 4% заявили, что имели более трех романов.

Для 32% респондентов служебный роман закончился краткосрочными отношениями, для 20% — долгосрочными, 16% респондентов роман привел к бракосочетанию, а 10% — к рождению ребенка. Еще 38% заявили о мимолетных связях на работе, завершившихся без всяких последствий

Начальник был в курсе их любовных похождений на работе у 48% курганцев. Коллеги знали о романе у 62% респондентов.

У 74% служебный роман не повлиял на карьеру, 15% любовь на работе привела к неким позитивным карьерным изменениям, для 11% всё закончилось негативно.

41% заявили, что их продуктивность повысилась во время романа, 9% пожаловались, что у них, наоборот, упала, а 50% продолжали работать с неизменной эффективностью.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.