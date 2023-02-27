Около 60% курганцев пользуются услугами такси 1 раз в месяц

Большинство курганцев заявили, что пользуются услугами легкового такси 1 раз в месяц. Накануне опрос жителей провел областной департамент экономического развития.

В ходе опроса эксперты установили, что 60% респондентов, принявших участие в опросе, пользуются услугами легкового такси для частных поездок, 40% - для деловых поездок.

50% опрошенных сообщили, что приоритетом при выборе такси для них является низкая цена поездки, а для 40% опрошенных - скорость подачи легкового такси.

Заказ легкового такси по телефону и через мобильное приложение - наиболее популярные способы заказа легкового такси у респондентов.

Ранее департамент экономики подвел итоги опроса жителей Курганской области по уровню доступности финансовых услуг. Результаты показали, что 55,6 % респондентов оценили уровень доступа к финансовым услугам как средний, 11,1 % посчитали его недостаточным.

Около 78 % опрошенных предпочитают получать финансовые услуги дистанционно, через Интернет. В частности, всеми видами финансовых услуг дистанционно пользуются 44,4 %, и 55,6 % респондентов предпочитают оплачивать через интернет только товары и услуги.

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