Около четырёх тысяч зауральцев перешли на электронные трудовые

С начала года около четырёх тысяч жителей Курганской области перешли на электронные трудовые книжки.

Специалисты напоминают: одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника к сведениям. Это избавляет от необходимости обращаться к работодателю за информацией, что часто сопряжено с подачей заявления и ожиданием данных в течение нескольких дней.

Электронная книжка обеспечивает доступ к информации в считанные минуты через личный кабинет на портале Госуслуг и портале ПФР. В кабинете можно получить сведения в виде цифрового документа, а также отслеживать вносимые в книжку изменения, чтобы при необходимости обратиться к работодателю и исправить данные.

По информации Отделения Пенсионного фонда России по Курганской области, в клиентской службе Пенсионного фонда и многофункциональных центрах сведения электронной трудовой книжки предоставляются на бумаге с подписью и печатью. И бумажная, и электронная выписки из электронной трудовой книжки юридически равнозначны и могут одинаково представляться в любые организации.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что у тех, кто впервые устроился на работу, начиная с 2021 года, трудовая книжка ведётся сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой книжки, могут сделать это в любое время.

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