Около тысячи шадринских детей случайно набрали на телефоне 112 и подняли по тревоге службы экстренного реагирования

Шадринские дети звонят на номер службы спасения – 112.

За девять месяцев 2022 года поступило порядка тысячи таких звонков. Основная часть из них – баловство.

Маленькие дети с телефонов без сим-карт. Родители дают им мобильные устройства в качестве игрушки. Необходимо отметить, что даже если на телефоне нет денег и в нем нет сим-карты, вызов все равно пройдет в Центр обработки, а оператор обязан на него среагировать. При этом сотрудник обязательно будет проверять каждый поступивший вызов (даже если малыш просто балуется и играет), нужна твердая уверенность, что тот, кто звонит, не попал в беду, а это значит, что обязательно надо дозвониться до взрослых и все выяснить, на что уходит драгоценное время.

Как подчеркнули в пресс-службе администрации города Шадринска, такие звонки отвлекают сотрудников службы спасения от работы, занимают телефонную линию и не позволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи оперативных служб.

Специалисты службы Системы-112 города Шадринска призывают жителей ответственно относиться к номеру «112», а также обращаются к родителям, педагогам и воспитателям с просьбой о проведении бесед с детьми о том, в каких случаях необходимо звонить на этот номер.

Управление ГОЧС города Шадринска напоминает: номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, полиции,скорой медицинской помощи,аварийной службы газовой сети,«Антитеррор».

Запрещено звонить на номер «112»:если вы испытываете трудности с сотовым оператором;чтобы проверить работает или нет Система-112;ради шалости;за справочной информацией о погоде, расположении улиц.

Если вы случайно позвонили в Систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, что вы случайно набрали номер.

Набирая 112, помните, что все разговоры записываются. Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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