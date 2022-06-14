Оксана Кострова: «Я приехала в кружевном платье и работала с домкратом»

Директор ООО «Курганстройизыскания» Оксана Кострова в рамках работы секции «Женское предпринимательство: не исключение, а правило»на форуме предпринимателей «Новое время – новые мы!»рассказала об истории успеха.

Перед строительством дома, либо сооружения необходимо произвести инженерные изыскания. Это геодезические, топографическая съёмка, геологические изыскания: бурение скважин и так далее.

«Это не женская работа, и заказчики у меня в основном мужчины. И когда приходишь на подписание договора, с недоумением смотрят на тебя. И приходится развенчивать миф и показывать, что я деловая женщина с хорошей репутацией», - говорит Оксана.

Начала работать вместе с отцом и первый отчёт сделала в 14 лет. Чуть позже стала главным бухгалтером предприятия.

«Дальше кризис, закрытие предприятия. В 2003 году открыла своё детище - «КурганСтройИзыскания». Приходилось выживать, поскольку изыскания - начальный этап строительства и малейшие колебания экономики сразу сказываются на нас. Поэтому спрогнозировать я не могу, не могу позволить кредиты, заемные средства», - вспоминает бизнес-леди.

Оксана поделилась секретом своего успеха: «Секрет моего успеха - моя команда. Они со мной на протяжении 10 лет и проверены и огнём и водой. Добиваемся мы успеха вместе. Я вступила в сообщество единомышленников, партнёров, которые всегда рядом и это поддержка: законодательная, информационная и психологическая. Мы делаем большое дело, помогая друг другу».

Исполнительная дирекцияКурганского регионального отделенияОбщероссийской общественной организациималого и среднего предпринимательства«ОПОРА РОССИИ».

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