Оксана Куташи: «Крещение - светлый праздник очищения и веры в лучшее»

Сегодня православные жители Курганской области отмечают Крещение Господне. Как подчеркнула заместитель губернатора Оксана Куташи, светлый праздник очищения и веры в лучшее.

«Многие сегодня всей семьей придут в храм, чтобы помолиться о самом важном, укрепиться в добрых стремлениях и помыслах и еще раз осознать, как важны для нас любовь близких и родных, единение и взаимовыручка», - написала Оксана Куташи в своём телеграм-канале.

Заместитель губернатора поздравила жителей области: «От души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и добра. Пусть этот поистине светлый праздник бережет вас от любого ненастья. С праздником! С Крещением Господним!»

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