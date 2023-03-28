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Оксана Куташи: «Лёд – не место для игр»

Замгубернатора просит не оставлять детей без присмотра на берегу водоёмов.

28 марта, 2023 - 17:09

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи напомнила зауральцам о том, что на водоёмах снижается прочность льда, выходить на него опасно.

«Родители, пожалуйста, уделите особое внимание своим детям, расскажите им, что лед – не место для игр. От этого разговора может зависеть их жизнь и здоровье. Интересуйтесь, где ваш ребёнок проводит свободное время. И, конечно, не оставляйте детей без присмотра на берегу водоёмов – минутная невнимательность может стать причиной трагедии. Будьте примером для детей и сами – соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких!» - обратилась Оксана Куташи к жителям региона в своём телеграм-канале.

 

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28 марта, 2023 - 17:09

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