Оксана Куташи: «Лёд – не место для игр»

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи напомнила зауральцам о том, что на водоёмах снижается прочность льда, выходить на него опасно.

«Родители, пожалуйста, уделите особое внимание своим детям, расскажите им, что лед – не место для игр. От этого разговора может зависеть их жизнь и здоровье. Интересуйтесь, где ваш ребёнок проводит свободное время. И, конечно, не оставляйте детей без присмотра на берегу водоёмов – минутная невнимательность может стать причиной трагедии. Будьте примером для детей и сами – соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких!» - обратилась Оксана Куташи к жителям региона в своём телеграм-канале.

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