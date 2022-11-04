Оксана Куташи: «Нас сплачивает любовь к нашему общему дому – России»

Сила согласия и сплоченности решила исход событий, к которым приурочен особенный для нашей страны праздник – День народного единства. Об этом сегодня, 4 ноября, в своем телеграм-канале написала заместитель губернатора Курганской области – руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи.

«Четыреста лет назад наши предки, простые люди самых разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, объединились, чтобы отстоять свою свободу и положить конец смутным и тяжелым временам. Этот подвиг по сей день напоминает нам о самом главном, о том, что делает нас сильнее. Это наша способность сплотиться перед лицом врага и, конечно, любовь к общему дому – России», - написала Оксана Куташи.

По ее словам, сегодня наша страна в очередной раз доказывает всему миру, что готова противостоять любым угрозам. Защищая национальные интересы, мы как никогда понимаем, что наша сила и мощь в единстве.

«С праздником вас, друзья! Счастья вашим семьям, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!» - обратилась к зауральцам Оксана Куташи.

Фото телеграм-канала Оксаны Куташи.