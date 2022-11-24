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Оксана Куташи объяснила, что поможет местной власти более успешно планировать работу по развитию городов и сёл

Правительство и главы муниципальных образований должны работать в одной команде.

24 ноября, 2022 - 09:04

В правительстве области по инициативе заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора Оксаны Куташи 24 ноября прошёл обучающий семинар для глав муниципальных образований. Его основными темами стали новые подходы к поддержке бизнеса и жителей области, работа с обращениями граждан, благоустройство территорий и другие актуальные вопросы.

«Сверили подходы по ключевым задачам, которые ставит губернатор, вопросам, которые волнуют жителей области – развитие экономики, создание новых рабочих мест, ремонт и строительство социальных объектов и дорог, решение вопросов ЖКХ, благоустройство», - написала в своём телеграм-канале Оксана Куташи.

Заместитель губернатора также акцентировала внимание коллег из муниципалитетов на прямой связи с гражданами, работе с обращениями в социальных сетях.

Оксана Куташи уверена, что такое регулярное общение в формате диалога членов правительства и глав муниципальных образований помогает команде Курганской области работать более слажено и успешно и планировать дальнейшую работу по развитию городов и сёл.

Фото из телеграм-канала заместителя губернатора Курганской области Оксаны Куташи.

 

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24 ноября, 2022 - 09:04

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