Оксана Куташи: «У нашего региона большое будущее»

Курганской области - 80 лет. За это время регион прошел большой и непростой путь.

Рожденная в тяжелое время Великой Отечественной войны, Курганская область внесла достойный вклад в Победу, проживала нелегкие послевоенные годы, постепенно отстраивала города и села, развивала промышленность и сельское хозяйство. Затем, лишившись многого из достигнутого в 90-е годы, тяжело оправлялась от этих потерь.

«Последние годы область вновь на пути динамичного развития, меняется, становится все более привлекательной и комфортной. Достойно и уверено вступает в год своего 80-летия, пополнившись новыми фермами и индустриальными парками, детскими садами, школами, больницами, дорогами, приводя в порядок существенную часть инфраструктуры, которая ждала обновления много лет», - написала в своём телеграм-канале заместитель губернатора Оксана Куташи.

Она подчеркнула, что сегодняшние успехи - результат упорного труда сотен тысяч людей, которые здесь живут, работают, переживают за регион всей душой. Это большая команда Курганской области – врачи, учителя, труженики села и промышленности, ИТ-специалисты, строители, инженеры и люди других не менее важных профессий.

Оксана Куташи отметила, что благодаря общим усилиям и трепетному отношению к Курганской области всё, что казалось когда-то невозможным, – получается. «Уверена, у нашего региона большое будущее. Вместе мы будем и дальше преумножать наши успехи. Каждый день, шаг за шагом делать жизнь в городах и селах еще лучше и комфортнее», - прокомментировала заместитель губернатора.

Она пожелала зауральцам, чтобы область, в которой нам выпала возможность жить и работать, с каждым годом, с каждым днём становиться уютнее, развивалась и процветала. «Те добрые перемены, которые нам с вами удалось осуществить в очень короткий срок, наглядно показывают, что нет недостижимых целей, главное всем сердцем верить, что это возможно, и добросовестно каждому на своем месте делать все, чтобы вчерашние планы стали сегодняшней действительностью», - отметила Оксана Куташи.