Ольга Бабушкина вышла в финал конкурса «Лучший библиотекарь года»

Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2022», в который вошли 23 номинанта. Среди них — заведующий библиотекой-музеем «ЖЗЛ» Ольга Бабушкина, сообщили в БИС г. Кургана.

Ольга Юрьевна – кандидат исторических наук, автор более 100 научных и научно-методических публикаций по темам: «История Южного Зауралья в XIX в.», «Русская Православная церковь на Урале и в Сибири», «История библиотек и библиотечного дела», а также адресованной детям книги-квеста «Путешествие по старому Кургану». В 2021 году она стала победителем ежегодного конкурса «Лучший библиотекарь города».

Открытие библиотеки-музея «ЖЗЛ» стало ярким акцентом в культурной жизни города. Здесь собрана большая коллекция книг серии «Жизнь замечательных людей», повествующих о выдающихся людях страны, а также представлены издания и архивные материалы об истории родного края.

В этом году на престижный конкурс «Библиотекарь года» принято 175 заявок от специалистов библиотек и 11 заявок от студентов из 59 регионов России.

Имена победителей будут объявлены 16 ноября в Российской национальной библиотеке.

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