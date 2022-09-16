Ольга Баланчук о введении единого стандарта образования: «Наконец-то отменят «крепостное право» для детей»

Госдума приняла законопроект о единых федеральных общеобразовательных школьных программах. Это значит, что со следующего учебного года во всех школах России будут введены единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Так было в советские времена, когда все школьники страны учились по одинаковым программам и одинаковым учебникам.

Что касается школьных учебников, то на них тоже наконец-то обратили внимание. Так, государственный заказ на подготовку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников, а исключительные права на них будут принадлежать РФ.

Закон вводит единый стандарт качества школьного образования.. «Итоговая аттестация будет также осуществляться только на основании этих программ. Мы возвращаем нашей стране единое образовательное пространство», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Для начальной школы будут утверждены единые базовые программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В средней школе обязательными для применения станут программы по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

- Введение единых федеральных основных общеобразовательных программ – это замечательно, это было необходимо очень давно, - считает Ольга Васильевна Баланчук, Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения, кандидат педагогических наук, действующий депутат Курганской Областной Думы.

- Много лет эти разные программы для детей были как крепостное право: ребенок менял школу, класс – и оказывалось, что это он уже проходил, а другой материал, наоборот, еще не проходил, а его уже тут прошли, и так далее. И такое разночтение было не только в начальной школе, но и в среднем звене, и в старшем. В разных школах, и даже в пределах одной школы – но в разных классах – учились по разным программам, сейчас такого не будет. И речь не идет о том, что учителей лишают выбора, вовсе нет, каждый учитель волен привнести в программу дополнительные материалы, если сочтет нужным, творчеству место найдется.

Однако самое главное в том, что все программы и учебники будут проходить экспертизу и лицензирование на предмет содержательной части. Не секрет, что в последние годы далеко не все учебники отвечали стандартам и были, так скажем, достойно отредактированы. Теперь и программы, и учебные материалы будут четко выверены, и это пойдет лишь на пользу.