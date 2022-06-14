Ольга Суставова: «Россия для меня – это, прежде всего, моя родина,там, где родилась и выросла»

Ольга Игоревна Суставова – талантливый и разносторонний человек, который своими знаниями, умениями и навыками способствует развитию своей малой родины.

– Россия для меня – это, прежде всего, моя Родина. Там, где я родилась и выросла. Там, где мои родные и близкие люди. Там, где я продолжаю трудиться и просто жить.

В 2014 году Ольга окончила Южно-уральский государственный медицинский университет (оториноларингология). Имеет богатый медицинский опыт работы.

Ольга не только отличный врач-отоларинголог, но еще и королева цветов. В ее магазине очень тепло и уютно, так и не хочется проходить мимо такого салона-праздника.

Помимо всего она еще и участница художественной самодеятельности Белозерского районного Дома культуры. А как она поет! Ольга Игоревна мы соскучились по вашим выступлениям, и ждем вас на районной сцене. Дарите нам радость своего творчества.

В преддверии Дня России, мы спросили у Ольги: что для тебя значит Россия?

– Нет в мире ничего прекрасней и родней, любимей и сильней, чем моя Родина – Россия. Здесь живут люди сильные и крепкие духом, закаленные жизнью. Россия – многогранная, мощная и сверхсильная держава! Я горжусь своей Родиной, своей Россией!

У Ольги замечательная семья: муж и сынишка, которые очень гордятся своей женой и мамой.

Ольга Митрофанова. Газета «Боевое слово»

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.