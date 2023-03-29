Операция «Нерест» в Зауралье: нарушителям придётся несладко

На водоёмах Зауралья наступает нерестовый период, а это значит, что добыча водных биоресурсов будет строго ограничена.

Как рассказали в отделе госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в целях обеспечения охраны водных биологических ресурсов сотрудниками отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Управления пограничной службы ФСБ России, а также общественными инспекторами рыбоохраны и общественными объединениями будет проведена оперативно-профилактическая операция «Нерест». А это значит, что действующими Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна будет запрещена добыча водных биоресурсов с 10 апреля по 31 мая – в реках и в пойменных системах. С 20 мая по 20 июня – в озерах, в связи с нерестом рыбы. В названный период запрещается промышленное рыболовство. Любители могут рыбачить, но только разрешенными орудиями лова и без применения плавательных средств. В отделе Госконтроля также напоминают, что за нарушение действующих Правил рыболовства в названное время граждане будут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности.

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