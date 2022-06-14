«ОПОРА РОССИИ» рассказала о социальном предпринимательстве

Что такое социальное предпринимательство? Как государство готово поддержать тех, кто реализует свои проекты в этой сфере? Можно ли одновременно вести бизнес и решать общественные проблемы? Ответы на эти и другие вопросы знают курганские бизнес-леди из комитета по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Московенкова и Екатерина Шубина. 10 июня они стали гостями прямого эфира «Радио России Курган».

«Мы очень тесно взаимодействуем с департаментом экономического развития Курганской области, который и ведёт реестр социальных предпринимателей нашего региона. Попасть в него очень просто: необходимо подать заявление, быть субъектом малого или среднего предпринимательства и относиться к одной из групп предпринимателей, либо социально-уязвимые слои населения, может производство продукции или ее реализация для социально-уязвимой категории людей», - рассказывает председатель комитета Евгения Московенкова.

В течении 2022 году увеличено число субъектов социального предпринимательства с 7 до 22 единиц. При этом одной из популярных мер поддержки – конкурс грантов, в котором можно получить до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Более подробно с социальным предпринимательством людей знакомит «ОПОРА РОССИИ», проводя, круглые столы, брифингу и форумы.

Доступно и понятно о социальном предпринимательстве Евгения рассказала слушателям на примере ателье «Арсана», руководителем которого она является. Напомним, специализированное производство известно далеко за пределами региона и пользуется заслуженным авторитетом у пациентов травматологических отделений многих медицинских учреждений. Ателье производит чехлы на аппараты внешней фиксации любой сложности, специализированную одежду, складные матрасы с нишей под аппарат Илизарова и другие изделия, удовлетворяющие потребностям пациентов.

Директор детского центра развития «Вишенка» Екатерина Шубина во время прямого эфира поделилась опытом работы по франшизе.

«Я вижу социальную значимость в первую очередь – это поддержка семьи, формирование осознанного родительства. Иногда наши простые советы помогают опытным родителям. А спокоен родитель – значит счастлив малыш и всё наше общество. И если ты живёшь в этой теме, то и занимайся в ней. Надо взвесить свои силы, чего я хочу, что могу. Еще один совет – рассмотреть вариант франшизы», - говорит Екатерина.

Бизнес-леди напомнила, что каждый предприниматель может оценить свои силы, поучаствовав в конкурсе «Лучший социальный проект года».

«Это ступенька, чтобы в последствии получить статус социального предприятия. Многие не осознают себя социально-ориентированными и в этом помогает и разъясняет «ОПОРА РОССИИ». Направление здесь может быть разное: развитие туристического бизнеса или производство, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья», - дополнила она.

Напомним, Евгения Московенкова стала победителем конкурса «Молодой предприниматель России 2021» в номинации «Женское предпринимательство». Екатерина Шубина стала обладателем Почётной грамоты департамента экономического развития Курганской области. Мы ещё раз поздравляем их и желаем новых побед.

Исполнительная дирекция Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».