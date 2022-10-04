Опытные отцы научат зауральских детей собирать электрические схемы и создать своими руками изделие из дерева

Проект «Папина школа» храма Порт-Артурской иконы Божией Матери победил в конкурсе малых грантов «Православная инициатива». Проект направлен на развитие технического творчества, физической подготовки, духовно-нравственного и патриотического воспитания ребят 6-16 лет, уточнили в пресс-службе Курганской епархии.

«В проекте с детьми будут работать мужчины - опытные отцы. В атмосфере доверия будем демонстрировать ребятам, как собрать электрическую схему и создать своими руками изделие из дерева, как укрепить свое физическое здоровье и быть патриотом своей страны. Здесь очень важны поведенческие вопросы, когда мужчина может передать свои знания и умения ребенку, быть позитивным примером для него, добрым и надежным наставником», - поделился руководитель проекта, настоятель Порт-Артурского храма, отец троих сыновей протоиерей Владимир Алексеев.

2 октября состоялось первое занятие. Ребят познакомили с проектом, рассказали, какие мероприятия их ждут впереди, чему они смогут научиться. Презентацию провёл наставник направления электроники и деревообработки Сергей Ульянов.

В следующие выходные ребята с родителями отправятся на экскурсию в Столярную мастерскую «Дубрава».

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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