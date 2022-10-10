Организация «Содействие детскому отдыху» признана одной из лучших в стране

Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху» признано одной из лучших инклюзивных организаций отдыха детей и их оздоровления по итогам заочного федерального этапа IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2022». Теперь ему предстоит побороться за победу в очном этапе, который пройдет 26-28 октября в Москве, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Основными критериями, по которым оценивали победителей в данной номинации, были обеспечение доступной архитектурной среды, материально-техническое оснащение организации, а также наличие у сотрудников компетенций по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие организации из 62 регионов России. Они представили свой опыт работы в трех номинациях: «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления», уточнили в профильном департаменте.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2013 года. Его цель — развитие и внедрение практик инклюзивного образования, отдыха и оздоровления, а также распространение позитивного опыта и реализации инклюзивных технологий.

Фото ГАУ "Содействие детскому отдыху".

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