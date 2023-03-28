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Организаторы фестиваля имени Кобзона ждут курганцев в Сочи

Нужно подготовить патриотические песни.

28 марта, 2023 - 16:03

Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона пройдёт в городе Сочи с 8 по 12 июня.
Приглашаются вокалисты, исполняющие песни гражданского и патриотического звучания на своих родных языках. Каждый участник может предоставить по две песни. Заявки необходимо направлять на официальный сайт до 1 мая.

Международное жюри, куда входят председатели региональных и международных композиторских организаций, известные композиторы-песенники,  определит участников, которые будут приглашены в Сочи на заключительный, финальный этап конкурса, уточнили в пресс-службе спортуправления региона.

В этом году конкурс пройдёт под девизом «Победа будет за нами».

 

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28 марта, 2023 - 16:03

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