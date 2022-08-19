Организаторы предусмотрели все детали, чтобы праздник удался на славу

Праздничный фейерверк в День города Кургана начнется в 22:00. Поскольку главная концертная площадка разместится на Троицкой площади, фейерверк будет запускаться не из Городского сада, когда эпицентр празднования находился на Центральной площади, а из-за дамбы, с территории вблизи АО «Водный союз».

Второй салют в это же время начнется в Заозерном жилом массиве. Запуск будет производиться с площадки вблизи Культурного центра «Современник». Городские власти уже опробовали практику двойного фейерверка в День Победы. И отзывы курганцев оказались положительными: не надо было ехать в центр города, а потом в переполненных автобусах возвращаться обратно в Заозерный, Рябково и Северный районы.

Кстати, о работе общественного транспорта в День города. Она будет продлена. Об этом «Новому миру» сообщила глава Кургана Елена Ситникова:

- Мы отработали этот вопрос с перевозчиками. Графики движения автобусов скорректированы. Все желающие смогут абсолютно спокойно добраться и к месту проведения праздничных мероприятий, и вернуться домой.

И напоследок. Празднование будет идти весь день. Курганцы смогут посетить великое множество концертных площадок. Естественно, встанет вопрос о, скажем так, удобствах. Он тоже организаторами решен.

- В День города будут работать все общественные туалеты, которые размещены вдоль набережной реки Тобол, в Городском саду и Центральном парке культуры и отдыха. Кроме того, в местах празднования будут выставлены дополнительные биотуалеты, - пообещала Елена Ситникова.