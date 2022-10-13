Органы власти помогают семьям мобилизованных зауральцев

По поручению губернатора области Вадима Шумкова органы власти продолжают работу по оказанию адресной помощи родственникам мобилизованных граждан. В муниципалитетах возобновлена работа штаба #МЫВМЕСТЕ, куда семьи военнослужащих в круглосуточном режиме могут обратиться за бытовой, психологической, гуманитарной и юридической поддержкой. Работает «горячая линия» 8-800-200-34-11. Запросы на предоставление помощи также можно отправить на платформу мывместе.рф или лично обратиться в ближайший штаб.

Специалисты местных администраций и социальной службы связались с каждой семьёй, в которой муж или сын призван на службу Отечеству, выяснили, в чём нуждаются домочадцы. Как сообщил Департамент образования Курганской области, студенты вузов, колледжей и техникумов активно помогают: собирают продуктовые пакеты, решают бытовые проблемы. Школьники в свою очередь пишут письма поддержки, делают открытки для военнослужащих и собирают посылки для участников специальной военной операции.

В Шадринске в доме одного из мобилизованных решили проблему с отоплением: установили новый радиатор (по причине отсутствия главы семейства его было некому заменить). Другой семье помогли с корректировкой режима работы детского сада, чтобы мама могла забирать ребёнка после работы.

В Далматовском районе, к примеру, 14 семей попросили помочь с приобретением дров. При поддержке предпринимателя В.Д. Берсенёваи ООО «Леспром переработка» дрова доставлены уже восьми семьям мобилизованных, остальные получат в ближайшее время. Ещё одна семья обратилась за помощью в подключении газа и установке газового оборудования – всё выполнено. Аналогичную помощь получили семьи мобилизованных из Лебяжьевского муниципального округа и Катайского района.

Специалисты социальных служб и волонтёры обзванивают и посещают семьи, выясняют, в чём необходима помощь, оказывают психологическую и социальную поддержку, консультируют по оформлению социальных выплат, пособий. У каждой семьи есть контакты, куда можно обратиться за помощью. Многие заметили, насколько все сплотились перед лицом общей проблемы. Пока бойцы защищают свою страну, родных, здесь заботятся о тех, кто временно остался без главы семейства. Каждый день приходят сообщения о том, что организации собирают гуманитарную помощь для наших защитников. #МЫВМЕСТЕ

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