Ориентировщики Кургана завоевали двадцать три медали на всероссийских соревнованиях

Воспитанники Станции детского и юношеского туризма и экскурсий из Кургана завоевали двадцать три медали на всероссийских соревнования «Урал – 2022», многодневных межрегиональных соревнованиях «Урал – 2022» по спортивному ориентированию и первенстве Уральского федерального округа, открытых областных соревнованиях по спортивному ориентированию

Состязания проходили в период с 16 по 20 июня 2022 года в окрестностях озеро Песчаное в Свердловской области и с 23 по 27 июня 2022 года в окрестностях озера Малый Еланчик Челябинская области.

Более 50 учащихся города Кургана с компасом и картой преодолевали горные и лесные местности Южного Урала

На всероссийских соревнования «Урал – 2022» Анна Пономарева выполнила норматив кандидата в мастера спорта России по спортивному ориентированию. Кирилл Крашенинников выполнил первый взрослый разряд и Максим Шмаков, Екатерина Шкодских – второй взрослый разряд по спортивному ориентированию

На первенстве Уральского федерального округа Анастасия Папанова и Тимофей Иванов выполнили норматив кандидата в мастера спорта России по спортивному ориентированию.

Во Всероссийских соревнования «Урал – 2022» по спортивному ориентированию на дистанциях «кросс-лонг» и «кросс-классика» Анна Пономарева завоевала золотую и бронзовую медали

В многодневных межрегиональных соревнованиях «Урал – 2022» по спортивному ориентированию юные спортсмены боролись за медали и призы на протяжении четырех дней. Призерами соревнований стали: Михаил Вишнягов– бронзовая медаль, Виктория Антонова – две бронзовых медали, Валерия Черепанова – бронзовая медаль, Илья Мокроусов – серебряная медаль, Екатерина Кузнецова – серебряная медаль, Анастасия Гарбузова – бронзовая медаль, Алиса Гилева – серебряная медаль, Дмитрий Богданов – бронзовая медаль. По сумме четырех дней Екатерина Кузнецова и Виктория Антонова были награждены памятными призами

Победителями и призерами первенства Уральского федерального округа по спортивному ориентированию стали: Анастасия Папанова – две золотые медали, Анна Пономарева – серебряная и бронзовая медали, Ярослав Шамсутдинов – золотая и бронзовая медали, Тимофей Иванов – две бронзовых медали, Анастасия Мусатова – золотая медаль, Денис Карпов – бронзовая медаль

В открытых областных соревнованиях по спортивному ориентированию юные ориентировщики завоевали серебряную медаль – Анастасия Гарбузова и бронзовую медаль – Илья Мокроусов.

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