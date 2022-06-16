ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УРФО С 16 ИЮНЯ ПО 10 ИЮЛЯ

- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В этнографическом музее Санкт-Петербурга представят уникальный культурологический проект «Художественное открытие народов Севера». Презентация – часть официальной культурной программы Петербургского международного экономического форума
- Свердловская область / Свердловская филармония готовит уникальный для России музыкальный фестиваль «Безумные дни»
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область / Медикам УрФО вручат ключи от служебных квартир
- Свердловская область / Одно из крупнейших предприятий по лесозаготовке в Свердловской области существенно нарастило мощности при поддержке государства
- Свердловская область / В Екатеринбурге состоится окружной хакатон по искусственному интеллекту
- Ямало-Ненецкий автономный округ / Сто ямальских учеников 8-11 классов отправятся в Президентский лицей «Сириус»
- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Многодетный отец из села Зенково, социальный предприниматель Василий Тимофеев проводит туры выходного дня для желающих познакомиться с сибирской стариной
- Ямало-Ненецкий автономный округ / На Ямале пройдет экстремальный забег «Северный характер»
- Тюменская область / Школьники Тюмени отреставрируют предметы времен Великой Отечественной войны
- Челябинская область / В Челябинской области пройдёт областной Слёт военно-патриотических объединений
- Курганская область / В Кургане собаки помогают детям с ментальными нарушениями и их родным
- Челябинская область / В Челябинске некоммерческая организация «Другая медицина» помогает бездомным людям
ПМЭФ-2022 / Культура
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
- В этнографическом музее Санкт-Петербурга представят уникальный культурологический проект «Художественное открытие народов Севера». Презентация – часть официальной культурной программы Петербургского международного экономического форума
Пилотная экспозиция - выставка «Сердце Югры» фотографа международного уровня, уроженца Санкт-Петербурга Олега Зотова.
Проект «Художественное открытие народов Севера» инициирован Фондом Росконгресс в содружестве с фотографами, деятелями культуры и искусства. Цель - показать по-новому неповторимый образ северных территорий, познакомить зрителей с историей и культурой народов, населяющих эти регионы.
Пилотная фотовыставка «Сердце Югры» состоит из 40 работ: портреты, визуально интерпретированные образы и символы. В фотосюжетах запечатлены Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, могучие российские реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласа, украшения и костюмы, и, конечно, лица народов ханты и манси.
Все фотокартины экспонируются впервые. Автор выставки, фотограф Олег Зотов, отталкиваясь от самобытных преданий и легенд, представляет своё видение югорской земли, мифологизируя ееприемамиfashion и fine art фотографии. Основным сюжетом является связующая нить человека и природы и их гармоничного развития.
Выставка «Сердце Югры» фотографа Олега Зотова будет открыта Арктическом зале Российского этнографического музея до 15 августа.
Свердловская область
- Свердловская филармония готовит уникальный для России музыкальный фестиваль «Безумные дни»
Единственный в России трёхдневный концертный марафон классической музыки в этом году пройдёт с 1 по 3 июля.
29 июня в Свердловской области состоится пресс-тур, где представители СМИ смогут посетить репетиции оркестров, чьи композиции зрители услышат на фестивале.
30 июня - пресс-конференция организаторов фестиваля и некоторых участников.
Тема фестиваля - музыка первых композиторов-романтиков – Шопена, Шумана, Мендельсона, Листа. На концертах прозвучат традиционные классические произведения и классика в необычной обработке. Выступят сольные исполнители, симфонические, камерные духовые и народные оркестры, этнический ансамбль, кроссовер-группы и Симфонический хор.
Одна из главных площадок «Безумных дней» - Сад Вайнера. Впервые здесь пройдут вечерние open-air концерты каждого из трёх дней фестиваля.
На сайте Безумныедни.рф размещены авторские маршруты по фестивалю, которые составили известные свердловчане: «Безумный папа» – для родителей, которые хотят познакомить детей с классической музыкой от радиоведущего и многодетного отца Александра Морозова. «Ударный маршрут» составил футболист ФК «Урал» Эрика Бикфалви, «Поэтический» – от Наума Блика и «Великолепные четвёрки» – от Владимира Шахрина.
Музыкальными подборками также поделились заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры региона Светлана Учайкина, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и профессор УрФУ, инициатор метеоритных экспедиций по России и в Антарктиду Виктор Гроховский.
Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге проводится с 2015 года и является одним из главных культурных событий Среднего Урала.
День медика
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область
- Медикам УрФО вручат ключи от служебных квартир
В Югре служебное жильё получили четыре специалиста Нижневартовской окружной клинической больницы: врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-патологоанатом и медицинская сестра хирургического отделения.
Квартиры расположены в новых домах 2021 года постройки. Внутри сделан косметический ремонт, есть сантехника.
Алексей Сатинов, главный врач Нижневартовской ОКБ: «Обеспечить наших сотрудников достойными условиями для труда и, при необходимости, проживания – одна из важнейших задач для больницы. Потребность в работниках есть всегда, привлечение нужных медицинских кадров продолжается. Со стороны больницы, Департамента здравоохранения и округа делается всё возможное, чтобы обеспечить новый персонал всем необходимым».
Ещё четыре врача уже переехали в новые квартиры в апреле. Всего в распоряжение больницы окружные власти выделили 14 служебных помещений.
В Чебаркуле (Челябинская область) новое жильё получили два медработника: педиатр Кристина Кузьмина и хирург Виталий Зубриков. Оба - выпускники ординатуры прошлого года. В областную больницу города Чебаркуль они приехали по целевой программе и распределению.
Квартиры расположены в новостройках, сданы под ключ - с отделкой, автономным отоплением. Район новый, с развивающейся инфраструктурой, что особенно важно для молодых семей.
Руководство больницы надеется, что предоставление ведомственного жилья поможет не только удерживать кадры, но и привлекать новых медработников в город Чебаркуль. В этом году ещё четыре медика областной больницы получат служебные квартиры.
Производство
Свердловская область
- Одно из крупнейших предприятий по лесозаготовке в Свердловской области существенно нарастило мощности при поддержке государства
Алапаевская компания «Лестех», которая производит железнодорожные шпалы, древесно-стружечные плиты, пеллеты и другие изделия деревообработки, модернизировала и расширила производство.
На предприятии появилась мощная автоматизированная сортировочная линия, создано 148 рабочих мест.
Компания развивается при поддержке государства: «Лестех» включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Кроме того, на модернизацию был привлечен льготный заём Фонда развития промышленности по программе «Производительность труда» на автоматизацию процессов.
IT
Свердловская область
- В Екатеринбурге состоится окружной хакатонпо искусственному интеллекту
Хакатон – часть масштабного проекта для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв».Ожидается, что участниками хакатона станут 250 IT-специалистов, студентов и старшеклассников, желающих развиваться в сфере разработки решений на основе технологий искусственного интеллекта.
Окружной хакатон — командное соревнование, где участники будут решать задачи от государства и бизнеса по теме искусственного интеллекта или другим IT-тематикам. Команды получат три кейса с данными и 36 часов на разработку решения.
Призовой фонд соревнований — 1,8 миллиона рублей. Хакатон пройдёт в гибридном формате: онлайн и офлайн.
Ямало-Ненецкий автономный округ
- Сто ямальских учеников 8-11 классов отправятся в Президентский лицей «Сириус»
Обладатели выдающихся достижений в учёбе поучаствуют в очной образовательной программе.
Ямальская смена пройдёт с 22 июня по 6 июля, по двум направлениям: «Наука» и «Проектная деятельность». Юных северян ждут занятия с преподавателями ведущих вузов страны, физико-математических и химико-биологических школ, представителями научно-технологического предпринимательства.
Ямальская смена в «Сириусе» – проект, инициированный Дмитрием Артюховым, где образовательные программы созданы специально для школьников Ямала.
Прошлым летом на ямальской смене побывали 98 школьников округа. Она проходила по программам олимпиадных предметов: математики, физики, информатики и проектной инженерно-технической деятельности.
Дмитрий Молоков, директор Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО: «В этом году мы решили увеличить количество профилей, добавили химию и биологию. В Год экологии, объявленный на Ямале губернатором округа, совместно с «Сириусом» решено, что участники смены по направлению «Проектная деятельность» займутся разработкой проектов, связанных с освоением и экологией Арктики. Кстати, это направление оказалось наиболее востребованным среди школьников Ямала. На участие в нём подано 25 заявок, отобраны 18 ребят».
Туризм
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
- Многодетный отец из села Зенково, социальный предприниматель Василий Тимофеев проводит туры выходного дня для желающих познакомиться с сибирской стариной
Три года назад тур в село Зенково Ханты-Мансийского района был лишь идеей группы инициативных жителей. Сегодня это полноценный социальный проект партнерской сети АНО «Центр социально культурных инициатив «Территория возможностей», «Югорские традиции», «Малая родина». Вдохновитель проекта – предприниматель и многодетный отец Василий Тимофеев.
Зенково – один из старейших населённых пунктов Ханты-Мансийского района. В селе, основанном ямщиками почти 300 лет назад, живёт 50 человек. Здесь сохранились старинные дома, предметы быта русского старожильческого населения края. В 2018 году в Зенково была открыта выставка предметов старины, принадлежавших жителям села.
В 2019 проект по организации мастер-классов и туров выходного дня «О Зенково с любовью» победил во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых сёл и городов».
Василий Тимофеев: «Мероприятия проекта «О Зенково с любовью» направлены на сохранение этнокультурного наследия жителей села. У нас в планах знакомить гостей и туристов с основами гончарного дела и другими народными промыслами, организовывать для краеведов мастер-классы, где они будут учить других энтузиастов и учиться сами, совместными усилиями сохраняя историю и традиции нашего края».
В конце мая в Зенково побывало несколько многодетных семей. Гостям показали маслозавод семьи Герасимовых, постоялый двор ямщиков, построенный в XIX веке, выставку предметов старины. Угостили чаем с лесными травами оладьями из икры и ухой из свежей рыбы, которую приготовили для них на костре.
Сообщество проекта ВКонтакте –vk.com/zenkovolove
Спорт
Ямало-Ненецкий автономный округ
- На Ямале пройдет экстремальный забег «Северный характер»
26 июня в Новом Уренгое состоится этап арктический экстремальный забег «Северный характер. Лето».Для участников подготовили дистанцию в 4500 метров с 28 препятствиями разной сложности.
Участвовать в забеге могут все желающие без медицинских противопоказаний. Состав команды – пять человек, двое из них - женщины. Возраст спортсменов – от 18 лет.
Победители получат денежные призы: за первое место – 90 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч, за третье - 60 тысяч. Тройка призёров в личном первенстве забега также получит вознаграждение: победитель – 18 тысяч рублей, серебряный призёр –15 тысяч, бронзовый - 12 тысяч.
Забег «Северный характер. Лето» – это второй этап масштабного ямальского проекта по экстремальному многоборью. Первый этап – забег «Стальной характер. Холод» – прошёл 16 апреля в Ноябрьске. Третий этап – «Северный характер. Трейл» состоится 17-21 августа в Харпе, четвёртый – 17 сентября в Салехарде. Победителей комплексного зачёта будут чествовать на окружном конкурсе «Спортивная элита Ямала».
Патриотизм
Тюменская область
- Ш
30 артефактов времен Великой Отечественной войны восстановят тюменскиеребята – ученики проекта «Школа реставратора», который стартовал 13 июня. В программу входят теоретические лекции и занятия, где ребята на практике применяют полученные знания. Они восстановят находки тюменских поисковых отрядов с мест боёв Великой Отечественной войны: личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.
Челябинская область
- В Челябинской области пройдёт областной Слёт военно-патриотических объединений
Слёт состоится с 4 по 8 июля в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина» на озере Увильды. Участие принимают ученики школ и колледжей, участники патриотических и военно-патриотических клубов, представители поисковых объединений Челябинской области. Возрастные группы - 12-14 лет и 15-17 лет. Всего более 150 человек.
Юные патриоты поборются за победу в конкурсах: представят музыкальный творческий номер военно-патриотической направленности, проверят знания в интеллектуальной викторине, пройдут испытания в конкурсе ГТО и преодолеют военизированную полосу препятствий. Участники также продемонстрируют умение в обращении с автоматом АК-47 и постреляют по мишеням из пневматического оружия.
Команда, занявшая 1 место во второй возрастной группе, отправится на «Всероссийский слёт активистов движения «Пост №1», который пройдёт в Севастополе с 17 по 20 сентября.
Социальная сфера
Курганская область
- В Курганесобаки помогают детям с ментальными нарушениями и их родным
В Кургане по проекту «Собаки детям – 2» малыши с ментальными нарушениями, а также их здоровые братья и сёстры посещают развивающие занятия с элементами арт- и канистерапии. Поддержку команды центра «Мы вместе» получают и родители – параллельно с детьми они работают с психологом и преодолевают накопленную усталость.
Занятия для ребят с расстройством аутистического спектра, задержкой психического и физического развития, синдромом гиперактивности и ДЦП проходят три раза в неделю.Они включают в себя творческие мастер-классы, прогулки с собаками на свежем воздухе, лечебную физкультуру, настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры, встречи с дефектологом и логопедом.
Семейная развивающая программа социальной и физической адаптации детей с ОВЗ методом канистерапии «Собаки детям –2» получила поддержку Фонда президентских грантов.
Челябинская область
- В Челябинске некоммерческая организация «Другая медицина» помогает бездомным людям
По Челябинску курсирует автомобиль некоммерческой организации «Другая медицина». Его сотрудники вместе со студентами-медиками помогают бездомным людям. Команда выдаёт продукты первой необходимости, средства личной гигиены, оказывает доврачебную помощь. У бригады есть несколько постоянных уличных пунктов, куда они приезжают еженедельно.
На постоянной основе команда «Другой медицины» помогает 200 бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они получают сезонную одежду, горячее питание, запасы питьевой воды и наборы сухого пайка до следующего выезда волонтеров.
Сотрудники «Другой медицины» работают с бездомными людьми с 2017 года. В планах у команды открыть профильную клинику для нуждающихся и услуг сестринской помощи тяжелобольным на дому.
Проект «Не замерзайте – помощь бездомным людям» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 2,9 млн рублей.
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