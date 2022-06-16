ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УРФО С 16 ИЮНЯ ПО 10 ИЮЛЯ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / В этнографическом музее Санкт-Петербурга представят уникальный культурологический проект «Художественное открытие народов Севера». Презентация – часть официальной культурной программы Петербургского международного экономического форума Свердловская область / Свердловская филармония готовит уникальный для России музыкальный фестиваль «Безумные дни» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область / Медикам УрФО вручат ключи от служебных квартир Свердловская область / Одно из крупнейших предприятий по лесозаготовке в Свердловской области существенно нарастило мощности при поддержке государства Свердловская область / В Екатеринбурге состоится окружной хакатон по искусственному интеллекту Ямало-Ненецкий автономный округ / Сто ямальских учеников 8-11 классов отправятся в Президентский лицей «Сириус» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Многодетный отец из села Зенково, социальный предприниматель Василий Тимофеев проводит туры выходного дня для желающих познакомиться с сибирской стариной Ямало-Ненецкий автономный округ / На Ямале пройдет экстремальный забег «Северный характер» Тюменская область / Школьники Тюмени отреставрируют предметы времен Великой Отечественной войны Челябинская область / В Челябинской области пройдёт областной Слёт военно-патриотических объединений Курганская область / В Кургане собаки помогают детям с ментальными нарушениями и их родным Челябинская область / В Челябинске некоммерческая организация «Другая медицина» помогает бездомным людям

ПМЭФ-2022 / Культура

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

В этнографическом музее Санкт-Петербурга представят уникальный культурологический проект «Художественное открытие народов Севера». Презентация – часть официальной культурной программы Петербургского международного экономического форума

Пилотная экспозиция - выставка «Сердце Югры» фотографа международного уровня, уроженца Санкт-Петербурга Олега Зотова.

Проект «Художественное открытие народов Севера» инициирован Фондом Росконгресс в содружестве с фотографами, деятелями культуры и искусства. Цель - показать по-новому неповторимый образ северных территорий, познакомить зрителей с историей и культурой народов, населяющих эти регионы.

Пилотная фотовыставка «Сердце Югры» состоит из 40 работ: портреты, визуально интерпретированные образы и символы. В фотосюжетах запечатлены Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, могучие российские реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, штольни с горным хрусталем, болота и солнечные батареи, мох и нефтяные вышки, дикоросы и олени, бивни мамонтов и самодельные лодки-обласа, украшения и костюмы, и, конечно, лица народов ханты и манси.

Все фотокартины экспонируются впервые. Автор выставки, фотограф Олег Зотов, отталкиваясь от самобытных преданий и легенд, представляет своё видение югорской земли, мифологизируя ееприемамиfashion и fine art фотографии. Основным сюжетом является связующая нить человека и природы и их гармоничного развития.

Выставка «Сердце Югры» фотографа Олега Зотова будет открыта Арктическом зале Российского этнографического музея до 15 августа.

Свердловская область

Свердловская филармония готовит уникальный для России музыкальный фестиваль «Безумные дни»

Единственный в России трёхдневный концертный марафон классической музыки в этом году пройдёт с 1 по 3 июля.

29 июня в Свердловской области состоится пресс-тур, где представители СМИ смогут посетить репетиции оркестров, чьи композиции зрители услышат на фестивале.

30 июня - пресс-конференция организаторов фестиваля и некоторых участников.

Тема фестиваля - музыка первых композиторов-романтиков – Шопена, Шумана, Мендельсона, Листа. На концертах прозвучат традиционные классические произведения и классика в необычной обработке. Выступят сольные исполнители, симфонические, камерные духовые и народные оркестры, этнический ансамбль, кроссовер-группы и Симфонический хор.

Одна из главных площадок «Безумных дней» - Сад Вайнера. Впервые здесь пройдут вечерние open-air концерты каждого из трёх дней фестиваля.

На сайте Безумныедни.рф размещены авторские маршруты по фестивалю, которые составили известные свердловчане: «Безумный папа» – для родителей, которые хотят познакомить детей с классической музыкой от радиоведущего и многодетного отца Александра Морозова. «Ударный маршрут» составил футболист ФК «Урал» Эрика Бикфалви, «Поэтический» – от Наума Блика и «Великолепные четвёрки» – от Владимира Шахрина.

Музыкальными подборками также поделились заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры региона Светлана Учайкина, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и профессор УрФУ, инициатор метеоритных экспедиций по России и в Антарктиду Виктор Гроховский.

Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге проводится с 2015 года и является одним из главных культурных событий Среднего Урала.

День медика

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область

Медикам УрФО вручат ключи от служебных квартир

В Югре служебное жильё получили четыре специалиста Нижневартовской окружной клинической больницы: врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-патологоанатом и медицинская сестра хирургического отделения.

Квартиры расположены в новых домах 2021 года постройки. Внутри сделан косметический ремонт, есть сантехника.

Алексей Сатинов, главный врач Нижневартовской ОКБ: «Обеспечить наших сотрудников достойными условиями для труда и, при необходимости, проживания – одна из важнейших задач для больницы. Потребность в работниках есть всегда, привлечение нужных медицинских кадров продолжается. Со стороны больницы, Департамента здравоохранения и округа делается всё возможное, чтобы обеспечить новый персонал всем необходимым».

Ещё четыре врача уже переехали в новые квартиры в апреле. Всего в распоряжение больницы окружные власти выделили 14 служебных помещений.

В Чебаркуле (Челябинская область) новое жильё получили два медработника: педиатр Кристина Кузьмина и хирург Виталий Зубриков. Оба - выпускники ординатуры прошлого года. В областную больницу города Чебаркуль они приехали по целевой программе и распределению.

Квартиры расположены в новостройках, сданы под ключ - с отделкой, автономным отоплением. Район новый, с развивающейся инфраструктурой, что особенно важно для молодых семей.

Руководство больницы надеется, что предоставление ведомственного жилья поможет не только удерживать кадры, но и привлекать новых медработников в город Чебаркуль. В этом году ещё четыре медика областной больницы получат служебные квартиры.

Производство

Свердловская область

Одно из крупнейших предприятий по лесозаготовке в Свердловской области существенно нарастило мощности при поддержке государства

Алапаевская компания «Лестех», которая производит железнодорожные шпалы, древесно-стружечные плиты, пеллеты и другие изделия деревообработки, модернизировала и расширила производство.

На предприятии появилась мощная автоматизированная сортировочная линия, создано 148 рабочих мест.

Компания развивается при поддержке государства: «Лестех» включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Кроме того, на модернизацию был привлечен льготный заём Фонда развития промышленности по программе «Производительность труда» на автоматизацию процессов.

IT

Свердловская область

В Екатеринбурге состоится окружной хакатонпо искусственному интеллекту

Хакатон – часть масштабного проекта для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв».Ожидается, что участниками хакатона станут 250 IT-специалистов, студентов и старшеклассников, желающих развиваться в сфере разработки решений на основе технологий искусственного интеллекта.

Окружной хакатон — командное соревнование, где участники будут решать задачи от государства и бизнеса по теме искусственного интеллекта или другим IT-тематикам. Команды получат три кейса с данными и 36 часов на разработку решения.

Призовой фонд соревнований — 1,8 миллиона рублей. Хакатон пройдёт в гибридном формате: онлайн и офлайн.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Сто ямальских учеников 8-11 классов отправятся в Президентский лицей «Сириус»

Обладатели выдающихся достижений в учёбе поучаствуют в очной образовательной программе.

Ямальская смена пройдёт с 22 июня по 6 июля, по двум направлениям: «Наука» и «Проектная деятельность». Юных северян ждут занятия с преподавателями ведущих вузов страны, физико-математических и химико-биологических школ, представителями научно-технологического предпринимательства.

Ямальская смена в «Сириусе» – проект, инициированный Дмитрием Артюховым, где образовательные программы созданы специально для школьников Ямала.

Прошлым летом на ямальской смене побывали 98 школьников округа. Она проходила по программам олимпиадных предметов: математики, физики, информатики и проектной инженерно-технической деятельности.

Дмитрий Молоков, директор Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО: «В этом году мы решили увеличить количество профилей, добавили химию и биологию. В Год экологии, объявленный на Ямале губернатором округа, совместно с «Сириусом» решено, что участники смены по направлению «Проектная деятельность» займутся разработкой проектов, связанных с освоением и экологией Арктики. Кстати, это направление оказалось наиболее востребованным среди школьников Ямала. На участие в нём подано 25 заявок, отобраны 18 ребят».

Туризм

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Многодетный отец из села Зенково, социальный предприниматель Василий Тимофеев проводит туры выходного дня для желающих познакомиться с сибирской стариной

Три года назад тур в село Зенково Ханты-Мансийского района был лишь идеей группы инициативных жителей. Сегодня это полноценный социальный проект партнерской сети АНО «Центр социально культурных инициатив «Территория возможностей», «Югорские традиции», «Малая родина». Вдохновитель проекта – предприниматель и многодетный отец Василий Тимофеев.

Зенково – один из старейших населённых пунктов Ханты-Мансийского района. В селе, основанном ямщиками почти 300 лет назад, живёт 50 человек. Здесь сохранились старинные дома, предметы быта русского старожильческого населения края. В 2018 году в Зенково была открыта выставка предметов старины, принадлежавших жителям села.

В 2019 проект по организации мастер-классов и туров выходного дня «О Зенково с любовью» победил во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых сёл и городов».

Василий Тимофеев: «Мероприятия проекта «О Зенково с любовью» направлены на сохранение этнокультурного наследия жителей села. У нас в планах знакомить гостей и туристов с основами гончарного дела и другими народными промыслами, организовывать для краеведов мастер-классы, где они будут учить других энтузиастов и учиться сами, совместными усилиями сохраняя историю и традиции нашего края».

В конце мая в Зенково побывало несколько многодетных семей. Гостям показали маслозавод семьи Герасимовых, постоялый двор ямщиков, построенный в XIX веке, выставку предметов старины. Угостили чаем с лесными травами оладьями из икры и ухой из свежей рыбы, которую приготовили для них на костре.

Сообщество проекта ВКонтакте –vk.com/zenkovolove

Спорт

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале пройдет экстремальный забег «Северный характер»

26 июня в Новом Уренгое состоится этап арктический экстремальный забег «Северный характер. Лето».Для участников подготовили дистанцию в 4500 метров с 28 препятствиями разной сложности.

Участвовать в забеге могут все желающие без медицинских противопоказаний. Состав команды – пять человек, двое из них - женщины. Возраст спортсменов – от 18 лет.

Победители получат денежные призы: за первое место – 90 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч, за третье - 60 тысяч. Тройка призёров в личном первенстве забега также получит вознаграждение: победитель – 18 тысяч рублей, серебряный призёр –15 тысяч, бронзовый - 12 тысяч.

Забег «Северный характер. Лето» – это второй этап масштабного ямальского проекта по экстремальному многоборью. Первый этап – забег «Стальной характер. Холод» – прошёл 16 апреля в Ноябрьске. Третий этап – «Северный характер. Трейл» состоится 17-21 августа в Харпе, четвёртый – 17 сентября в Салехарде. Победителей комплексного зачёта будут чествовать на окружном конкурсе «Спортивная элита Ямала».

Патриотизм

Тюменская область

Ш

30 артефактов времен Великой Отечественной войны восстановят тюменскиеребята – ученики проекта «Школа реставратора», который стартовал 13 июня. В программу входят теоретические лекции и занятия, где ребята на практике применяют полученные знания. Они восстановят находки тюменских поисковых отрядов с мест боёв Великой Отечественной войны: личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.

Челябинская область

В Челябинской области пройдёт областной Слёт военно-патриотических объединений

Слёт состоится с 4 по 8 июля в спортивно-оздоровительном лагере «Бригантина» на озере Увильды. Участие принимают ученики школ и колледжей, участники патриотических и военно-патриотических клубов, представители поисковых объединений Челябинской области. Возрастные группы - 12-14 лет и 15-17 лет. Всего более 150 человек.

Юные патриоты поборются за победу в конкурсах: представят музыкальный творческий номер военно-патриотической направленности, проверят знания в интеллектуальной викторине, пройдут испытания в конкурсе ГТО и преодолеют военизированную полосу препятствий. Участники также продемонстрируют умение в обращении с автоматом АК-47 и постреляют по мишеням из пневматического оружия.

Команда, занявшая 1 место во второй возрастной группе, отправится на «Всероссийский слёт активистов движения «Пост №1», который пройдёт в Севастополе с 17 по 20 сентября.

Социальная сфера

Курганская область

В Курганесобаки помогают детям с ментальными нарушениями и их родным

В Кургане по проекту «Собаки детям – 2» малыши с ментальными нарушениями, а также их здоровые братья и сёстры посещают развивающие занятия с элементами арт- и канистерапии. Поддержку команды центра «Мы вместе» получают и родители – параллельно с детьми они работают с психологом и преодолевают накопленную усталость.

Занятия для ребят с расстройством аутистического спектра, задержкой психического и физического развития, синдромом гиперактивности и ДЦП проходят три раза в неделю.Они включают в себя творческие мастер-классы, прогулки с собаками на свежем воздухе, лечебную физкультуру, настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры, встречи с дефектологом и логопедом.

Семейная развивающая программа социальной и физической адаптации детей с ОВЗ методом канистерапии «Собаки детям –2» получила поддержку Фонда президентских грантов.

Челябинская область

В Челябинске некоммерческая организация «Другая медицина» помогает бездомным людям

По Челябинску курсирует автомобиль некоммерческой организации «Другая медицина». Его сотрудники вместе со студентами-медиками помогают бездомным людям. Команда выдаёт продукты первой необходимости, средства личной гигиены, оказывает доврачебную помощь. У бригады есть несколько постоянных уличных пунктов, куда они приезжают еженедельно.

На постоянной основе команда «Другой медицины» помогает 200 бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они получают сезонную одежду, горячее питание, запасы питьевой воды и наборы сухого пайка до следующего выезда волонтеров.

Сотрудники «Другой медицины» работают с бездомными людьми с 2017 года. В планах у команды открыть профильную клинику для нуждающихся и услуг сестринской помощи тяжелобольным на дому.

Проект «Не замерзайте – помощь бездомным людям» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 2,9 млн рублей.