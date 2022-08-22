Осуждённые изготовили ограждение для детской площадки в Кургане

Исправительное учреждение продолжает участвовать в реализации проектов по благоустройству территории областного центра.

По контракту с Дирекцией парков и скверов в городском саду Кургана установлено декоративное ограждение для большой песочницы длиной 100 метров. Стоимость работ по изготовлению и монтажу составила 125 тысяч рублей.

В исправительной колонии № 2 функционируют участки металло- и деревообработки, литейный цех. Выездные монтажные работы выполняют осужденные, отбывающие наказание на участке колонии-поселения при ИК-2. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что такая организация производства позволяет учреждению участвовать в реализации различных инфраструктурных проектов. Осужденные занимались благоустройством городских пляжей в Кургане, территории образовательных учреждений, парков и зон отдыха. В этом году учреждение продолжает участвовать в создании комфортной городской среды в областном центре.