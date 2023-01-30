Осуждённые помогают курганскому заводу с производством мостов

На участке по изготовлению элементов металлоконструкций на базе Центра трудовой адаптации осужденных в исправительной колонии№1 трудоустроили 30 человек.

Первую пробную партию временных конструкций в колонии выпустили год назад.Сейчас выпуск продукции и товарооборот увеличился в три раза.

- За ноябрь прошлого года мы выполнили рекордный объем по отгрузке готовой продукции – свыше 120 тонн, – рассказывает заместитель начальника Центра трудовой адаптации осужденных Алексей Глазунов. – Осужденные получают сдельную заработную плату, поэтому заинтересованы в повышении производственных показателей. Специалистов готовим на базе нашего профессионального училища.Налажена многоуровневая система контроля качества выпускаемых изделий, рекламаций от заказчика не поступало.

Напомним, что открыть участок по изготовлению металлоконструкций решили начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин, генеральный директор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев и председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что на сегодня в колониях Зауралья обеспечены работой около 70% осужденных, подлежащих трудоустройству. Проблемы создания новых рабочих мест решаются администрацией исправительных учреждений во взаимодействии с органами исполнительной власти и бизнес-сообществом региона.

Фото пресс-службы УФСИН России по Курганской области.

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