Осуждённым из иковской колонии передали кукурузные палочки с необычной одурманивающей начинкой

Наркотическое средство полусинтетического происхождения массой 0,42 грамма передали одному из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №6.

Чтобы не привлекать внимание, запрещенное вещество спрятали в кукурузные палочки. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что гражданина, проделавшего ради своего знакомого такую ювелирную работу, привлекут к административной ответственности.

Попытки доставить осужденным запрещенные предметы и вещества в посылках и передачах не редки. Сотрудники оперативных служб находят спрятанные в вещах и продуктах телефоны, комплектующие к ним, деньги, наркотики. Нарушителям грозят административная или уголовная ответственность.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.