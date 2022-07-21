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От курганцев потребуют добровольно уничтожить мак на своих участках

В области стартовала профилактическая операция «Мак-2022» с участием полиции.

21 июля, 2022 - 10:30

В Курганской области стартовал первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022». Как известно, выращивание мака на территории Российской Федерации находится под запретом и соответственно является преступлением. Поэтому основной целью операции станет пресечение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, выявление незаконных посевов и очагов наркосодержащих растений.

Мероприятия должны пройти строго в соответствии с региональной государственной программы Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области».

Сотрудникам полиции надлежит провести профилактические беседы с населением о необходимости уничтожения на территории частных земельных участков очагов произрастания наркосодержащих растений. А затем начнут рассказывать населению  об уголовной и административной ответственности, наступающей за их культивирование.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

Если вам стало известно о местах, где продают наркотики или выращивании на участках наркосодержащих растений, сообщите об этом по телефонам УМВД России по Курганской области: для населения Кургана – 8 (3522) 45-64-48, для населения области – 8 (3522) 42-12-98.

фото freepik.com

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21 июля, 2022 - 10:30

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