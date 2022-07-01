От содержания курганских дворов можно прийти в восторг и впасть в уныние

Второй частью «санитарного патруля», посвященного состоянию общественных мест, улиц и дворов, стали придомовые территории, обслуживающиеся разными управляющими компаниями. Журналисты начали с хорошего.

Дома по улице Коли Мяготина, 97 и 99 имеют общую придомовую территорию, да и вопросы свои всегда решают вместе. А жильцы домов отличаются активностью и позитивным настроем.

«Я являюсь инициатором, каких можно было, мы участвуем во всех программах. Я здесь живу с 2001 года. То, что здесь было, и то, что сейчас есть, у нас запечатлено фото и видео. Мы попали в программу по асфальтированию, потом жильцы по своей инициативе посадили деревья, благоустроили придомовую территорию, начиная с палисадников. Попали в программу для детей и поставили площадку. Родители забрали из детского садика ребенка – пришли, поиграли, ушли, все прилегающие дома делают то же самое», - рассказала старшая по дому №99 Ирина Верьялова.

По ее словам, они через тернии, но идут к своей цели, теперь ждут от города площадку со спортинвентарем для старшей группы. Сейчас подросткам приходится ходить в ЦПКиО на площадке для занятий воркаутом.

Во многом такое завидное благополучие вызвано с выбором управляющей компании – «Курган Плюс». С ее директором Жанной Мухиной жильцы взаимодействуют без проблем как лично, так и через специально созданную группу в соцсети. На обслуживании УК сейчас 15 домов, но эти два дома были одними из первых.

«Данный дом мы обслуживаем с 2016 года. На доме было проведено очень много работ, в том числе приведены в порядок все инженерные коммуникации, произведен ремонт всех подъездов. Жители дома любят участвовать в различных конкурсах, благодаря которым они в свое время выиграли тендер «Самый лучший двор» и установили городок на детской площадке. Жители данных домов очень активны, Совет дома очень положительный у нас, также у нас создана группа взаимодействия между управкомпанией и собственниками дома, в которой мы прописываем все свои проблемы, и они свои проблемы, которые мы должны решить, принять какое-то общение мнение», - высказала свое мнение генеральный директор УК «Курган Плюс» Жанна Мухина. Последней точкой маршрута стала придомовая территория по адресу Володарского, 62. Здесь мы увидели абсолютно противоположную картину, а одна из жительниц поделилась историей, которую и врагу бы не хотелось пожелать.

Двор зарос травой, местами доходящей до пояса, а на остатках детской площадки вместо звонких голосов слышно только воркование голубей, которые избрали ее своим местом обитания.

«Проведя осмотр придомовой территории, мы видим типичные нарушения, которые встречаются в летний период. Она не выкошена от свежевыросшей травы, на ней находится мусор. Кроме того, мы видим неубранные спиленные ветки. Также вызывает нарекание всех крылец у входов подъезды. Из 6 подъездов 4 крыльца находятся в неисправном техническом состоянии, что влечет прямую угрозу для жизни граждан. В адрес УК достаточно часто поступают жалобы в нашу жилищную инспекцию, мы принимаем соответствующие меры. Также вызывает ряд вопросов подготовка жилищного фонда к отопительному сезону. И по этому адресу также есть определенные вопросы. УК необходимо до сентября принять все необходимые меры к выполнению работ», - рассказал заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрий Пысин.

Про прямую угрозу для жизни участник нашего «санитарного патруля» оказался абсолютно прав. Журналистов заметила жительница дома Любовь Ефремовна Студенникова и вышла, чтобы рассказать свою историю:

«У меня дед провалился вот на этом крылечке. Я утром вышла, на нем потопала, подумала, что вроде еще держится. Потом уехала на дачу, он мне в час звонит: «Бабушка, у меня небольшая авария, провалился». Он очень себе травмировал ногу, до сих пор ходим еще колено лечим. Мы в травму обратились, но никуда не ходили. А они (сотрудники УК) привезли вот эту плиту, засыпали туда глину или песок, и он начал потихоньку высыпаться. Они опять приехали, подняли мостик этот, мусора туда натолкали. А дожди идут каждый день, и она проваливается».

Стоит назвать главных действующих, вернее, бездействующих лиц. Это сотрудники УК «Восток-Центр», в чьем управлении находится 217 многоквартирных домов в центре Кургана. По словам Дмитрия Пысина, на их работу поступает большое количество жалоб: «В комплексе наших мер, которые можно принять, первый блок – это профилактика нарушений. При поступлении обращения наш инспектор выходит на место, проводит осмотр территории, направляет в адрес УК предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, где перечисляется все установленное и предлагается в разумный срок принять меры к их устранению. При повторной жалобе на те же проблемы мы выходим на согласование на внеплановую проверку с органами прокуратуры. Инспектор может выдать предписание на устранение проблемы, за неисполнение которого может быть назначен штраф».