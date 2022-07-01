Отдыхающие в пришкольных лагерях зауральцы знакомятся с интересными профессиями

Школу парикмахерского искусства «Шарм», ремесленную мастерскую «Глиняный остров», две профшколы «Профессиональный спортсмен» и профориентационный курс по направлению «Агропромышленные и биотехнологии» уже прошли 150 ребят, отдыхающих в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания коррекционных школ. Мальчишки и девчонки знакомились с мастерами – успешными профессионалами, участвовали в мастер-классах, профессиональных пробах, блиц-турнирах и конкурсах.

Уже через неделю, 7 июля, в загородном лагере «Романтика» стартует ещё одна профориентационная школа для 100 ребят, уточнили в пресс-службе Департамента образования и науки курганской области. Она пройдёт по трём направлениям: «Беспилотный транспорт», «Интеллектуальные производственные технологии и робототехника» и «Новые материалы и способы конструирования».

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