Отказ операторов от использования ТСПУ представляет угрозу для граждан

В России осуществляют деятельность свыше 3,7 тыс. операторов связи, которые составляют единую сеть связи РФ и участвуют в обеспечении целостности, устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры на территории страны

Отказ операторов связи от использования программно-аппаратного комплекса технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), в том числе позволяющего ограничивать доступ к запрещенной в России информации, приводит к возникновению информационных угроз для россиян. Такое оборудование устанавливается на сетях всех операторов связи, напомнили в пятницу в Роскомнадзоре.

"Нередки случаи, когда операторы пропускают трафик в обход ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - прим. ТАСС), по тем или иным причинам допускают отключение такого оборудования. Это может представлять угрозу устойчивому функционированию интернета в России, привести к сбою в работе информационных ресурсов государственных органов. При отключении ТСПУ или пропуске трафика в обход российские пользователи получают доступ к информации, представляющей опасность: детской порнографии, пронаркотическому контенту, пропаганде самоубийства, фейкам, экстремистской информации", - сказали в ведомстве.

На сегодняшний день в России осуществляют деятельность свыше 3,7 тыс. операторов связи, которые составляют единую сеть связи РФ и непосредственно участвуют в обеспечении целостности, устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры на территории страны, напомнили в Роскомнадзоре. В условиях гибридной войны, включающей элементы информационного противостояния, а также регулярные кибератаки, защита информационного пространства России является критически важной для государства и общества. "В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами связи требований к установке, эксплуатации и модернизации ТСПУ и требований к пропуску всего трафика через них. Все технические средства противодействия угрозам находятся под управлением Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), обеспечивающего отражение информационных атак", - сообщили в ведомстве.

Какая ответственность грозит за нарушения со стороны операторов?

14 июля президент России Владимир Путин подписал законы, устанавливающие для операторов связи административную и уголовную ответственность за нарушение требований по пропуску трафика через ТСПУ, а также уголовную ответственность за нарушение порядка их установки, эксплуатации и модернизации. Соответствующие изменения внесены в КоАП РФ, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Согласно законодательным новеллам, административная ответственность устанавливается для операторов связи за нефильтрацию трафика и предоставление доступа к запрещенным интернет-ресурсам и мобильным приложениям, распространяющим социально опасный контент.

За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (от 100 тыс. до 200 тыс. рублей при повторном правонарушении), для ИП - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (от 200 тыс. до 500 тыс. рублей при повторном правонарушении), для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей (от 3 млн рублей до 5 млн рублей при повторном правонарушении).

Также должностные лица операторов связи и индивидуальные предприниматели, ранее привлеченные по ч. 2 ст. 13.42.1 КоАП РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности за систематические нарушения требований к пропуску трафика через ТСПУ на срок до трех лет лишения свободы. Такое же наказание грозит и за повторные нарушения порядка установки, эксплуатации, модернизации ТСПУ, а также за несоблюдение технических условий их установки или требований непосредственно к сетям связи при использовании оборудования ТСПУ.

"Новые изменения в законодательстве направлены на добросовестное исполнение операторами связи наложенных на них обязанностей, повышение их ответственности за функционирование инфраструктуры сетей связи и информационного пространства. К уголовной ответственности может быть привлечено должностное лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организации", - заключили в Роскомнадзоре.

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