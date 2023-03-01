«Открой рот». В Маяковке проведут чемпионат по чтению вслух случайных текстов

В этом году игра нового сезона чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» состоится 11 марта в 16:00 в Центральной городской библиотеке имени Владимира Владимировича Маяковского.

Организаторы напомнили, что правилам чемпионата участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты. Жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнеров чемпионата.

Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца, тем и интересна эта акция.

Кстати: несколько лет назад была введена добрая традиция, согласно которой победители чемпионата «Открой рот» ежегодно передают из рук в руки литературный бренд Кургана. Белочка-умелочка приносит удачу курганцам, особенно в литературных состязаниях.

Регистрация на участие открыта.

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