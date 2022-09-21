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Отопительный сезон в Кургане начнут на следующей неделе

Первыми к отоплению подключат школы, больницы и детские сады, а затем — жилой фонд.

24 сентября, 2022 - 13:05

В Кургане школы, детские сады, учреждения здравоохранения и прочие объекты соцкультбыта начнут подключать к теплу по заявкам руководителей с 27 сентября. Соответствующие постановление подписала глава города Кургана Елена Ситникова.

В соответствии с документом заполнение и включение систем отопления будет проводиться по заявкам руководителей учреждений. Руководителям необходимо принять все меры по включению систем отопления.

С 3 октября начнется запуск тепла для жилых зданий и прочих потребителей. Заполнение и включение систем отопления будет производиться по заявкам обслуживающих организаций согласно графикам заполнения и запуска тепловых сетей на 2022 год.

Управляющим организациям, ТСН, ТСЖ, ЖСК, непосредственному управлению необходимо обеспечить проведение работ для регулировки систем отопления на время пуска теплоносителя и круглосуточное дежурство технического персонала. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Кургана.

24 сентября, 2022 - 13:05

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