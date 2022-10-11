Отопление запущено в 1773 многоквартирных домах Кургана

В 1773 многоквартирных домах Кургана запущено отопление.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, чтоработы идут без выходных. Все обращения по температурному режиму в квартирах, поступившие на «горячую линию» 10 октября, а также на адрес электронной почты dialog@kurgan-city.ru, будут отработаны специалистами ДЖКХ в индивидуальном порядке с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

В ближайшие два дня сотрудники департамента ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Государственной жилищной инспекции Курганской области будут выезжать по данным адресам для выявления дефектов и устранения неполадок.

В настоящее время управляющие компании, ТСЖ, ЖСК продолжают регулировку внутридомовых сетей отопления. В отдельных домах сотрудникам управкомпаний необходимо развоздушить систему отопления, чтобы она функционировала в полную силу.

В администрации города уточнили, что на «горячую линию» позволили порядка 30 горожан. Житель дома по улице Станционной, 41 (управкомпания «Восток-Центр») сообщил, что во всем доме отсутствует отопление. По информации ДЖКХ, ресурс уже подан на теплопункт, обслуживающий дом. Роман Медведев подчеркнул, что на следующий день сотрудники ДЖКХ свяжутся с заявителем, и, если на тот момент тепло еще не будет подано, выедут совместно с представителями управкомпании по указанному адресу для выяснения и устранения технических причин отсутствия тепла в квартирах. Подобные обращения поступили от жителей домов по Красномаячной, 62а, Карла Маркса, 66, Станционной, 49, Коли Мяготина, 132, Ленина, 20, Пролетарской, 48, Куйбышева, 151.

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