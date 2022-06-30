Отремонтированную детскую поликлинику открыли Шатровской ЦРБ

Уютные светлые кабинеты, коридоры с оборудованными комфортными местами для ожидания приема появились в поликлинике Шатровской ЦРБ. Работают комната мамы и ребёнка, игровой уголок, для комфортного пребывания посетителей с маленькими детьми, в коридорах размещены пеленальные столики, два отдельных входа для разделения потока больных и здоровых детей.

На ремонт поликлиники, включая замену инженерных коммуникаций, санузлов, входной группы, направили 6,6 млн рублей, сообщает группа правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте».Еще более 600 тысяч выделили на новую мебель. Теперь в комфортных условиях медицинскую помощь получают более 2000 детей. По поручению главы региона в Шатровской ЦРБ продолжится ремонт. В рамках региональной программы модернизации первичного звена в этом году больнице выделили 6,5 млн рублей.

За последние три года в Шатровском муниципальном округе появилась новая модульная врачебная амбулатория в Мехонском, ФАПы в Терсюкском и Барино. Отремонтированы ФАПы в Ильино и Самохвалово. ЦРБ получила флюорограф, рентген-аппарат и стоматологическую установку. Автопарк медицинского учреждения пополнился 3 новыми автомобилями - «Нива», «Соболь» и «Лада Гранта». Идет работа по привлечению врачей и медицинского персонала. В ЦРБ приехала работать квалифицированный стоматолог из Тюмени.

Фото Шатровской районной газеты «Сельская новь».

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