Отряды шадринских вожатых «оторвались» на «Студенческом авангарде»

В мероприятии, которое прошло в стенах Шадринского госуниверситета, собрались 7 студенческих педагогических отрядов (СПО), объединенных в масштабный отряд «Альтаир», сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Открыли фестиваль мастерства вожатые тюменского отряда «Витязь», которые артистично показали на сцене становление вожатого. Фотоальбом из ярких моментов вожатского лета перелистали вожатые отряда «Лесная Республика» из Каргаполья. А вновь пережили эмоции вожатской деятельности ребята из отряда «Курьи», села Курьи Свердловской области.

Зажгли на сцене вожатые отряда «Содействие детскому отдыху», в составе двух курганских лагерей «Космос» и «Романтика». Финальной точкой и лозунгом выступления стала фраза: «Мы зажигаем детские сердца!».

Впервые зрители увидели творческий номер про заветную мечту, легенды лагеря, находящегося на берегу Чёрного моря, которую воплотили студенты педагогического отряда «Артек» из Краснодарского края. Отразил на сцене простую истину, что вожатый – это работа не для всех, студенческий педагогический отряд «Салют» из Шадринска.

В завершение мероприятия на суд жюри представили номер о воспоминаниях вожатской деятельности, о месте, где отдыхаешь душой и сердцем, ребята из тюменского отряда «Ребячья Республика».

По итогам ежегодного фестиваля «Студенческий авангард – 2022» были награждены лучшие из лучших:

В номинациях «Профориентационный прорыв» и «Танец» — СПО «Ребячья республика»;

В номинациях «Студенческое лето 2022» и «Вокал» — отряд «Витязь»;

В номинации «Лучшее творческое выступление» — ГАУ «Содействие детскому отдыху», они же и забрали главный приз.

Все командиры были отмечены благодарностями, а в номинации «Лучший командир СПО» — Анастасия Салазкина, командир отряда «Содействие детскому отдыху».

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45