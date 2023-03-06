Оздоровительный лагерь имени Коли Мяготина обретает вторую жизнь

В регионе продолжаются масштабные работы по восстановлению детских оздоровительных лагерей. Один из них – бывший ведомственный лагерь им. Коли Мяготина. Ход работ на объекте сегодня проверила глава Кургана Елена Ситникова.

Долгие годы лагерь Коли Мяготина не эксплуатировался и был закрыт. Однако благодаря масштабным работам по модернизации детских оздоровительных лагерей и вниманию к этому вопросу губернатора Вадима Шумкова начаты работы по его модернизации. Здесь ведутся работы по обновлению спальных корпусов. Строятся новые модульные здания медпункта, столовой на 144 посадочных места, две душевые и два санузла - для мальчиков и девочек.

«Сейчас мы монтируем кровлю на здании медпункта, к концу недели она уже будет закончена, дальше перейдем на столовую. Все материалы имеются в наличии, штат работников укомплектован, планируем сдать свои объекты ранее установленного срока», - рассказал руководитель подрядной организации Юрий Мухортиков.

Лагерь будет носить патриотическую направленность. В дальнейших планах - развивать его как площадку военно-патриотического воспитания, где можно будет проводить военно-полевые сборы. В перспективе – организовать на территории лагеря глэмпинг и палаточный городок, а сейчас главное – восстановить имеющуюся инфраструктуру, включая корпуса

«В последующие годы здесь так же будут проводиться работы по благоустройству и приведению территории лагеря в порядок. Здесь будут отдыхать и оздоравливаться дети. Для города он важен, контроль за восстановительными работами будет проводиться на постоянной основе», - подвела итог совещания глава города Кургана Елена Ситникова.