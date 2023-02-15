Оживленный перекресток в Кургане не будут закрывать на время ремонта

В ближайшие дни под руководством директора департамента ЖКХ Кургана Романа Медведева состоится совещание со специалистами департамента развития городского хозяйства и административно-технической инспекции города, а также подрядных организаций, где будет окончательно утверждена схема движения транспорта через перекресток на период ремонтных работ.

Подрядной организации предстоит заменить на перекрестке улиц Красина и К. Мяготина канализационный коллектор. Специалисты АО «Водный Союз», в свою очередь, заменят притоки сети канализации. Работы планируется завершить максимум в течение двух недель.

Роман Медведев заявил, что подрядчик должен строго соблюдать сроки производства работ, поскольку этот транспортный узел важен для движения, в том числе, общественного транспорта.

«Полностью перекрывать движение на перекрестке улиц Красина и К. Мяготина не планируется», - подчеркнул Медведев.