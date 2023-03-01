Паблики курганских школ и детсадов станут образцовыми благодаря методике Минпросвещения и «Диалога»

Решение разработать методику ведения соцсетей для образовательных учреждений принято по итогам экспертного совета «Диалога».

На встрече обсуждалось развитие официальных страниц организаций сферы образования. В ней приняли участие представители профильных органов власти, учителя, школьники-активисты. Они обозначили главные проблемы, связанные с вопросами ведения страниц в соцсетях, и предложили варианты их решения.

Госпаблики образовательных учреждений стали одной из самых популярных категорий официальных страниц. Кроме того, сегодня это важный инструмент позиционирования школы и воспитательной работы в интернете, считает заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев.

«Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей», — считает замминистра.

Более 64 тысяч официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» существует сегодня, по данным «ВКонтакте». Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов поделился с участниками встречи советами о том, какие инструменты соцсети можно использовать для вовлечения аудитории. Сделать контент более привлекательным и интересным помогают, например, опросы, клипы, видео или прямые линии.

Координатором проекта по развитию госпабликов является АНО «Диалог Регионы». Организация планирует подготовить образовательные программы для администраторов пабликов, включив в них прозвучавшие на совещании рекомендации. Ожидается, что документ опубликуют весной 2023 года.

«Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России», — пояснил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Добавим, что в Курганской области активное участие в развитии госпабликов принимает Центр управления регионом. «В декабре прошлого года ЦУР провёл большой семинар для сотрудников образовательных организаций города Кургана, которые занимаются ведением соцсетей. В этом году уже состоялось несколько вебинаров, в том числе по оформлению пабликов. Мы проводим консультации для таких специалистов, оказываем техническую и методическую поддержку», - рассказала руководитель ЦУР Курганской области Жанна Чумакова. Она напомнила, что в прошлом году наш регион вошёл в пятёрку лидеров по исполнению нового закона о госпабликах.

Фото с сайта freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.