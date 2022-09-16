Пациентам Курганского областного противотуберкулёзного диспансера подарили конструкторы, книги и сладости

Сотрудники Курганской областной клинической больницы и доктора-участники программы «Лидерство в медицине» организовали благотворительную акцию для детей – пациентов Курганского областного противотуберкулёзного диспансера.

Доктора встретили детей на прогулке. Угостили фруктами и подарили подарки к новому учебному году, книги, паззлы, конструкторы Лего и многое другое.

«Тележка заботы» так назвали проект, который нацелен на психосоциальную поддержку детей, а также на профилактику стигмы и дискриминацию больных туберкулёзом.

Елена Потапенко, и.о. главного врача Курганского областного противотуберкулёзного диспансера рассказала:

– В стационаре у нас находятся дети от 0 до 17 лет, лечение в среднем занимает от 6 месяцев до 1,5 лет. В моей практике такая акция проводится впервые и мне очень приятно, что есть неравнодушные люди, дарящие добро пациентам с социально значимым заболеванием!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.