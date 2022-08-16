Пациенты хорошо отзываются о новом Центре протезировании «Гикори» в Сафакулево

Программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется в нашей стране с 2013 года. Как и большинство мер социальной поддержки, соцконтракты предназначены для малоимущих – граждан с доходом ниже прожиточного минимума. По информации Главного управления социальной защиты населения Курганской области в 2021 году зауральцами было заключено 2324 соцконтракта, а на оказание такой государственной помощи было выделено 177,3 миллиона рублей.

Социальный контракт позволяет получить государственную помощь на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, в этом случае предоставляется единовременная денежная выплата, с июля она повышена до 350 тысяч рублей на приобретение основных средств. Начальник Главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова подчеркивает: «Благодаря социальному контракту у человека появляется возможность стать предпринимателем или сделать свое хобби прибыльным. Такая помощь не только помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию и выйти на стабильный доход, но и стимулирует проявлять активную жизненную позицию, используя собственный трудовой, образовательный и творческий потенциал. С начала года уже 281 житель Курганской области заключил соцконтракт на открытие собственного дела».

В Сафакулевском районе в 2022 году оформлен 61 контракт, в том числе по осуществлению индивидуально-предпринимательской деятельности семь человек, на ведение личного подсобного хозяйства - 16 человек. Совсем недавно в Сафакулево в здании гостиницы по улице Ленина открылся Центр протезирования и реабилитации «Гикори» и уже в адрес протезиста Олега Гильманова поступают слова благодарности от довольных клиентов. Руслан Фазылов из деревни Мурзабаева рад, что судьба свела его с представителем Центра протезирования Олегом Радиковичем.

Протез был изготовлен быстро. Руслан с удовольствием демонстрирует возможности «новой ноги» и делится с нами: «Протез мне очень нравится, он сгибается в колене, сидя я могу спокойно положить ногу на ногу, нагнуться. Мне комфортно и не жарко в эти знойные летние дни. Чехол силиконовый и никаких чулок, которыми надевался мой предыдущий протез, чулки ослабевают и никуда не годятся».

Улыбчивый Руслан, словно модель на подиуме прошагивает даже не держась за параллельные брусья. Он воспринимает протез, словно продолжение ноги.

«Теперь нужно кардинально исправлять походку, при ходьбе я привык закидывать ногу, моя

мышечная память должна измениться», - делится первым опытом ходьбы с протезом Фазылов.

По словам Олега Радиковича что на изготовление самого протеза уходит 2-3 дня, а затем необходима длительная реабилитация пациента.

«Такие тренировки обязательны, во время которых возможно что-то исправить, подкорректировать, помочь правильно ходить, оказать квалифицированную индивидуальную помощь», - говорит он.

Техник-протезист и реабилитолог в одном лице Олег Гильманов утверждает, что в процессе

протезирования пациент обязательно должен научиться самостоятельно надевать протез правильно, пользоваться им и осуществлять грамотный уход.

Центр «Гикори» предоставляет все необходимые документы для получения компенсации

расходов через Фонд социального страхования.

Планы у протезиста большие – расшириться, докупить оборудование, ведь уже обращаются клиенты из других областей.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.

В рамках социального контракта можно получить: - до 350000 рублей единовременно на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и 30000 рублей единовременно на обучение;

- до 200000 рублей единовременно на развитие личного подсобного хозяйства и 30000 рублей единовременно на обучение;

- 14 263 рубля, при условии поиска работы (в первый месяц и три месяца после трудоустройства).

А также 30000 рублей единовременно на обучение и 7131,5 рублей ежемесячно, но не более 3

месяцев при обучении через социальную защиту;

- 14 263 рубля ежемесячно, но не более 6 месяцев на преодоление трудной жизненной ситуации.

Найля Чиняева.

Фото автора.

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