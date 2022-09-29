Память о подвиге Николая Анфиногенова живет в сердце каждого зауральца

29 сентября в селе Обухово Притобольного района Курганской области традиционно отмечается день рождения героя-земляка, воина-интернационалиста — Николая Яковлевича Анфиногенова. На торжественное мероприятия приезжают гости, приходят односельчане, собираются учащиеся Обуховской школы, где учился Николай. Поэтому совсем не удивительно, что каждый школьник знает историю Героя.

«В основном занимаемся патриотической работой: чистка памятников, проведение различных патриотических мероприятий. Сегодня у нас день рождения Николая Яковлевича Анфиногенова, Героя Советского Союза, нашего земляка. Он героически прикрывал отход своих товарищей, и когда его товарищи отошли достаточно далеко, он попал в окружение. И последней оставшейся гранатой он подорвал себя и окруживших его душманов. Ребята гордятся тем, что он учился в нашей школе, родился в нашем селе. Я думаю, что ребята хотели бы быть похожими на него», - поделился ученик 10 класса, «боец» отряда «Юный друг пограничника им. Н.Я. Анфиногенова» Никита Трубин.

В этом ребятам помогает музей Николая Яковлевича Анфиногенова, который находится в Обуховской школе.

«Наш музей начал формироваться сразу после гибели Николая, в 1983 году. Сначала вещи собирались в пионерской комнате, там работали активные пионеры и комсомольцы, родственники Героя. Потом, в 1988 году для музея была выделена отдельная комната.

В музее хранятся личные вещи Николая, фотографии, документы и все, что сегодня связано с его памятью. Письма приходили со всех концов тогда нашей необъятной страны. Сегодня можно сказать, даже из-за границы. Конечно, со всех концов нашей Курганской области. Писали и дети, и взрослые, писали трудовые коллективы, целые классы, пионерские отряды. В каждом из писем восхищение подвигом Николая, желание быть похожим на него, посвященные ему стихи и песни», - рассказала библиотекарь Обуховской сельской библиотеки, смотритель музея Н.Я. Анфиногенова Ирина Иванова.

В Притобольном районе находится пограничная застава, поэтому в 2019 году в селе был создан школьный отряд «Юный друг пограничника».

«Отряд работает. Строевая подготовка, разборка, сборка автомата, непосредственно кроссовый бег, снаряжение магазина, патриотическое воспитание, в том числе, проводим памятные дни воинской славы. Ребята везде участвуют, сегодня в карауле у нас стоят. Очень хорошая помощь от них и поддержка», - отметил член общественной организации «Пограничники Зауралья» и руководитель отряда «Юный друг пограничника им. Н.Я. Анфиногенова» Константин Трубин.

Традиционно, в начале мероприятия состоялся легкоатлетический кросс, в котором приняли участие ученики всех классов Обуховской школы. Младшеклассники бежали дистанцию на 200 метров, с 4-го по 6-й классы — 500 метров, 7-е и 8-е классы преодолевали дистанцию в 800 метров, а старшеклассники испытывали себя в километровом забеге. Победителем одного из забегов стал ученик 7 класса Никита Зайцев: «Каждый год бегаем тут, 7 лет почти занимаюсь, почти всегда первый прибегаю. Это легко для меня, потому что я занимаюсь. Мы на конкурсы ездим, там бегать быстрее на время надо».

После того, как всех участников кросса и гостей праздника накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем, начался торжественный митинг, на котором собравшимся было объявлено о присвоении Обуховской основной общеобразовательной школе имени героя-земляка. «Я горда сообщить сегодня, что решением Притобольной районной Думы №149 от 24 августа 2022 года Обуховской основной общеобразовательной школе присвоено имя Героя Советского Союза Николая Яковлевича Анфиногенова», - сообщила председатель Притобольной районной Думы Галина Кубасова.

После церемонии открытия мемориальной доски на стене школы к ученикам и гостям мероприятия обратилась сестра Героя, Галина Лупкарева: «Я уверена, что наши ребята и учителя сделают все для того, чтобы оправдать такое высокое доверие по присвоению имени Николая. И в такое тяжелое время для всех я желаю всем здоровья, счастья, мирного неба. И чтобы наши дети никогда не погибали».

Николаю Яковлевичу 29 сентября могло бы исполниться 59 лет. Но ему было всего 19, когда он совершил свой бессмертный подвиг. До своего 20-летия он не дожил 2 недели.

Василий Малухин. Фото автора.

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