Парламент ждёт новых инициатив от зауральской молодёжи

Курганская областная Думы объявила конкурс «Моя законотворческая инициатива». Принять участие могут школьники и студенты, научные работники и преподаватели, члены общественных организаций в возрасте от 14 до 35 лет.

На протяжении последних 14 лет молодежь Зауралья сотрудничает с областной Думой, направляя свои творческие работы по самым разным вопросам, связанным с совершенствованием законодательства.

Тематические творческие работы сгруппированы по девяти направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство.

В пресс-службе облдумы сообщили, что конкурсная работа должна содержать общую характеристику какой-либо проблемы, требующей дополнительного законодательного регулирования. Приветствуется, если автором будут выявлены пробелы в действующем законодательстве или наличие устаревших, неэффективных норм права.

До десяти авторов лучших работ будут отмечены дипломами областной Думы и денежной премией в размере 10 тысяч рублей, а их работы примут участие в заочном этапе конкурса в Москве.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте Курганской областной Думы (www.kurganoblduma.ru) на главной странице в разделе «Моя законотворческая инициатива».

Конкурсные материалы необходимо направить в оргкомитет в срок до 29 декабря 2022 года по электронной почте (mail@oblduma.kurgan.ru) с пометкой «На конкурс «Моя законотворческая инициатива».

По всем вопросам участия в конкурсе можно получить консультации у специалистов аппарата областной Думы по телефону (3522) 46-15-68.

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