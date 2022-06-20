Патриотический день провели для детей в лагере «Чумляк» курсанты КПИ

Уникальный для Курганской области Центр был открыт в мае 2021 года. По специальным учебным программам преподаватели выявляют индивидуальные способности ребят по тем или иным образовательным направлениям, чтобы в дальнейшем помочь им продолжать движение по выбранному профессиональному пути. Здесь ребята не только учатся, но и отдыхают. За одну смену лагерь может принять четыреста пятьдесят детей. На это лето запланировано семь смен, и все путёвки, которые были определены до конца сезона, уже разобраны. Смены в десять – четырнадцать дней планируются и проводятся по профильным направлениям. Сейчас проходит смена «Патриот».

«Она уже вторая по этому направлению. Проводится совместно с пограничным институтом ФСБ России, - пояснил заместитель директора Центра развития современных компетенций Курганской области, директор лагеря «Чумляк» Марат Мингазов. - На неё были отобраны дети из Притобольного, Мишкинского, Белозерского, Кетовского, Щучанского, Шумихинского районов и муниципальных округов, города Кургана. В основном это те ребята, которые участвуют в юнармейском движении».

За смену юнармейцы проходят курсы топографии, скалолазания, воздушной разведки, разбирают на скорость автомат, проводят стрельбы из пневматической винтовки, занимаются строевой подготовкой. Насыщенная программа по спорту – футбол, волейбол, эстафеты, заплывы в крытом бассейне. Для этого здесь созданы все условия. В прошлом году было приобретено оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Сейчас он уже сооружён.

«Территория лагеря большая – десять тысяч гектаров, поэтому место для размещения такого прекрасного комплекса у нас было, - рассказывает Марат Мингазов. - Он состоит из беговой дорожки в 200 метров со специальным покрытием, хоккейного корта, внутри которого расположено искусственное футбольное поле. Есть трибуны на сто мест, несколько уличных тренажёров, баскетбольная ферма для игры в стритбол, яма для прыжков в длину».

В тематический день занятий курсанты на личном примере продемонстрировали отношение к военной службе и её порядку. Они специально привезли в лагерь образцы разнообразного современного стрелкового оружия и показали, как им пользоваться. Это вызвало у ребят неподдельный интерес. Также мальчишки и девчонки узнали много нового об обмундировании и рационе питания военнослужащих. Смогли поизучать окружающую местность с помощью приборов дальнего видения. Курсанты роты почётного караула продемонстрировали виртуозное владение карабинами индивидуально и в парадном строю, показали ребятам начальные приёмы этого искусства. Завершился тематический день выступлением вокальной группы «Лада» погранинститута. Ребята были в восторге!

«В лагере всё нравится! Постоянно занимаемся с вожатыми и курсантами, - наперебой рассказывают ребята и девчонки с первой заставы, все они ученики школы № 75 города Кургана. - Всё очень поучительно и в жизни обязательно пригодится. Нам всегда нравилось то, что связано с военной тематикой. Будущее своё планируем с ней связать. И ещё в лагере отлично кормят! А наша застава «Патриот» - самая лучшая!»

Кроме военно-патриотических, в лагере проходят спортивные, культурные смены. За год он способен принять более десяти тысяч детей. И это только начало работы, направления которой будут расширяться.

«Сейчас мы ещё закупаем дополнительное оборудование, которое позволит нам развивать здесь интеллектуальные возможности детей, - пояснила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина. - Это касается изучения химии, физики, информатики. То есть впереди нас ожидают ещё и другие интересные смены».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.